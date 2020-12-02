شاهد.. دراجة نارية من بي إم دبليو بقدرات خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت بي إم دبليو النقاب عن الموديل الجديد من دراجتها النارية S 1000 R، والذي حصل على خدمات محرك جديد،والعديد من الوظائف الإلكترونية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الدراجة الجديدة تعتمد على سواعد محرك رباعي الأسطوانات على شكل مستقيم بقوة( 165 حصان)/114 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، مع نظام مطور لنقل الحركة للمساعدة على الحد من استهلاك الوقود.

وتحتاج دراجة بي إم دبليو الجديدة إلى 3.2 ثانية فقط للوصول إلى السرعة 100 كلم/س، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 250 كلم/س.

وتعتمد الدراجة على باقة من الأنظمة الإلكترونية مثل نظام ABS للمنعطفات، وأوضاع القيادة Rain و Road و Dynamic، فضلا عن نظام التحكم الديناميكي في الجر.

وتتوفر للدراجة الجديدة أيضا مجموعة التعليق القابلة للتحكم إلكترونيا.

وتتألف قمرة القيادة من شاشة TFT قياس 6.5 بوصة، والتي توفر خيارات عرض متنوعة وتأتي مع واجهة Bluetooth. وتوفر حزمة M الاختيارية المزيد من خيارات العرض.

ومن المقرر طرح الموديل الجديد خلال مايو/أيار المقبل بسعر يبدأ من 14 ألف و740 يورو.