تعرف على موعد طرح الجيل الجديد من هيونداي توسان

كتب: باسل الحلواني
تعتزم عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي طرح الجيل الرابع من أيقونتها توسان، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة المدمجة، في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري.
ووفقاً لهيونداي فإن السيارة توسان الجديدة تظهر بملامح جديدة، مع دمج الضوء النهاري بشبكة المبرد. كما تتمتع السيارة بتصميم جديد على لوحة القيادة في المقصورة الداخلية، مع تابلتصغير خلف المقود.
وبفضل المنصة الجديدة تتمتع السيارة بالمزيد من الرحابة، وخاصة المخصصة لمساحة أقدام الركاب في المقاعد الخلفية، كما تسع ما يصل إلى 1799 لترا من الأمتعة.
وتزخر السيارة الجديدة بالعديد من الأنظمة الإلكترونية المساعدة مثل نظام الملاحة المتطور ونظام الحفاظ على
و تعتمد السيارة على مجموعة من محركات البنزين والديزل مع نسخ الدفع الرباعي والأمامي ونسخ الدفع الهجين المعتدل والهجين Plug in؛ حيث يتم تغطية نطاق قوة يمتد من 85 كيلووات/115 حصان إلى 195 كيلووات/265 حصان في نسخة الدفع الهجين Plug-in. وبفضل البطارية سعة 4ر13 كيلووات ساعة فإن النسخة الهجين تمتاز بمدى سير كهربائي يبلغ 60 كلم.
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