أفضل السيارات السيدان الأوروبية الفارهة في 2020.. فخامة على الطريق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت صناعة السيارات الأوروبية مجموعة استثنائية من السيارات الفارهة من فئة سيدان للأسواق على مدار عام 2020.

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، قائمة تضم أبرز السيارات السيدان الفارهة التي طرحت بالأسواق على مدار عام 2020، ومن ضمنها، جاء طراز رولز رويس "جوست"، والذي طرحت منه نسخة 2020 هي الأولى منذ 2009، تعمل بمحرك v12 بسعة 6.6 لتر، ينتج قوة 542 حصانا، بتكلفة تبدأ من 315 ألف دولار.







ومن ماركة بي إم دبليو، جاء ضمن القائمة طراز 750i، من الفئة السابعة الذي طرح بمحرك V8 بسعة 4.4 لتر، ينتج قوة 523 حصانا، مع معدل دوران 553 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 3.9 ثانية.

ومن ماركة مرسيدس، جاء ضمن القائمة طراز Maybach S650، الذي توفر بمحرك ذو سعة 6 لتر، فئة V12، ينتج قوة 621 حصانا، مع معدل دوران 783 لفة/قدم.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز أودي A8 السيدان الفخم، الذي توفر بنسخته لعام 2020 بمحرك ينتج قوة تصل لـ 453 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.3 ثانية.

ومن ماركة بينتلي، جاء طراز Flying Spur، السيدان الفخم الذي توفر بمحرك w12 بسعة 6 لتر، ينتج قوة 626 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 207 ميل في الساعة.

من بعده، جاء ضمن القائمة طراز جاجوار XJL، الذي توفر بمحرك ينتج قوة حصانية 575 حصانا، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 4.2 ثانية.

ومن ماركة مازيراتي الإيطالية ضمت القائمة طراز Quattroporte، الذي صنع منه 7000 نسخة فقط، وطرح بمحرك V6 بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 424 حصانا مع معدل دوران 428 لفة/قدم.

ومن ماركة فولفو، ضمت القائمة من أبرز السيارات السيدان الفخمة التي طرحت لعام 2020، طراز فولفو S90، الذي توفر بمحرك ينتج قوة 232 حصانا.

وفي ختام القائمة، جاء طراز آخر من ماركة مرسيدس، هو طراز S450، الذي توفر بمحرك V8، وبتكلفة تبدأ من 100 ألف دولار.



