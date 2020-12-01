القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. رغم استهلاكها للوقود بقوة إلا أن السيارات العاملة بمحركات سداسية لها سمات تميزها بين مختلف الفئات. كشفت ميتسوبيشي اليابانية عن مواصفات النسخة الأحدث من طراز "إكلبس كروس"، المقرر طرحه للأسواق بنهاية عام 2021. كشفت شركة أودي الألمانية تفاصيل النسخة الأحدث من طراز Q7 المخصص لعام 2021 لتنافس فيه بسوق سيارات SUV العائلية. طرحت فورد خلال 2020 مجموعة مميزة من السيارات حققت مبيعات جيدة وفي المقدمة منها الفئات الرياضية والعائلية. لجأت شركة تاتا الهندية المصنعة للسيارات إلى إجراء غير تقليدي لحماية منتجاتها التي تم حجزها للشراء، لحين تسليمها للمشترين.

كانت هذه تفاصيل خبر موجز الخليج 365 للسيارات.. أوديQ7 الجديدة و"إكلبس كروس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.