نتنياهو يهنئ الإمارات بـ"اليوم الوطني" .. ثمار السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 49 للدولة.

وقدم نتنياهو، التهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بهذه المناسبة الوطنية.

وقال نتنياهو، في بيان تلقته ”الخليج 365”: " أتمنى للشيخ محمد بن زايد ولمواطني دولة الإمارات جميعا، عيدا وطنيا سعيدا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ثمار السلام موجودة في متناول يد شعبينا".

وتحتفل الإمارات باليوم الوطني الـ49، في 2 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، سجلت الدولة للعالم بأحرف من نور إنجازات تنير تاريخ الإنسانية.

وتسهم تلك الإنجازات في نشر السلام والتسامح وتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وتدعم جهودها لتعزيز التضامن العربي والخليجي والإنساني على مختلف الأصعدة.

وتحل ذكرى اليوم الوطني هذا العام، بعد أسابيع من توقيع الإمارات منتصف سبتمبر/أيلول الماضي معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل، في خطوة شجاعة أسهمت في دفع البحرين والسودان إلى نهج ذات الطريق، الأمر الذي يحفظ حقوق الفلسطينيين، ويسهم في دعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.