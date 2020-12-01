تعرف على قائمة السيارات الأكثر مشاهدة على يوتيوب

الخليج ٣٦٥ نت – نشر موقع الإحصائيات الخاص بمعدل مشاهدات موقع يوتيوب، YouTube API دراسة حديثة أجراها في أكتوبر الماضي، تكشف عن قائمة بالسيارات الأكثر شهرة على يوتيوب.

وحسب ما جاء في موقع “موتور وان” فإن الدراسة تم اعدادها وفقا لمعدل المشاهدات التي تحصدها مقاطع الفيديو على الموقع يوتيوب والتي تتعلق بموديلات السيارات، وخلال السطور التالية نستعرض لكم قائمة بأكثر السيارات مشاهدة على يوتيوب.

لامبورجيني أفينديتور

حصلت لامبورجيني أفينديتور على المركز الأول للسيارات الأكثر شهرة على موقع يوتيوب، وبلغت معدلات مشاهدة الفيديوهات التي تتعلق بها إلى 1.08 مليار مشاهدة.

لامبورجيني هوريكان

حصلت لامبورجيني هوريكان، على المركز الثاني في القائمة، وبلغت معدلات مشاهدة الفيديوهات التي تتعلق بها إلى 497 مليون مشاهدة.

لاند روفر ديفندر

حصلت لاند روفر ديفندر على المركز الثالث في القائمة، وبلغت معدلات مشاهدة الفيديوهات التي تتعلق بها إلى 422.3 مليون مشاهدة.

كيا سيلتوس

حصلت كيا سيلتوس على المركز الرابع في القائمة، وبلغت معدلات مشاهدة الفيديوهات التي تتعلق بها إلى 411.5 مليون مشاهدة.

بوجاتي شيرون

حصلت بوجاتي شيرون على المركز الخامس في القائمة، وبلغت معدلات مشاهدة الفيديوهات التي تتعلق بها إلى 396.7 مليون مشاهدة.

لاند روفر “رينج روفر”

حصلت لاند روفر “رينج روفر” على المركز السادس في القائمة، وبلغت معدلات مشاهدة الفيديوهات التي تتعلق بها إلى 396.1 مليون مشاهدة.

شيفروليه كمارو

حصلت شيفروليه كمارو على المركز السابع في القائمة، وبلغت معدلات مشاهدة الفيديوهات التي تتعلق بها إلى 385.6 مليون مشاهدة.

جييب جراند شيروكي

حصلت جييب جراند شيروكي على المركز الثامن في القائمة، وبلغت معدلات مشاهدة الفيديوهات التي تتعلق بها إلى 380.2 مليون مشاهدة.

نيسان GT-R

حصلت نيسان GT-R على المركز التاسع في القائمة، وبلغت معدلات مشاهدة الفيديوهات التي تتعلق بها إلى 333.8 مليون مشاهدة.

تويوتا لاند كروزر

حصلت تويوتا لاند كروزر على المركز العاشر والأخير في القائمة، وبلغت معدلات مشاهدة الفيديوهات التي تتعلق بها إلى 317 مليون مشاهدة.