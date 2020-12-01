نصائح هامة لحماية مستشعرات السيارة في فصل الشتاء

الخليج ٣٦٥ نت – مع هطول الأمطار الشديد خلال هذه الفترة من العام قد تتعرض بعض أجزاء السيارة الهامة للضرر، من هذه الأجزاء الكاميرات والمستشعرات الخاصة بالأنظمة المساعدة في السيارة.

وأوضح خبراء نادي السيارات ADAC الألماني أن تراكم تراكم الثلوج وبقايا الملح على كاميرات ومستشعرات السيارة يُعيق عملها بشكل صحيح وقد يسبب لها الضرر.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن هناك عدد من المؤشرات تدل على إصابة المستشعرات بالخلل، ومنها عمل مساحات الزجاج بدون سبب، ويرجع سبب هذه المشكلة إلى تغطية الثلج أو الأملاح أو أى اتساخات أخرى لمستشعرات المطر في الجزء الأعلى من الزجاج الأمامي.

وأضاف الخبراء أن وضوح الرؤية عبر الزجاج هام لعمل كاميرات نظام الحفاظ على حارة السير أو نظام الكبح الاضطراري.

وفي كثير من الأحيان يتم تغطية عدسة كاميرا الرجوع للخلف في فصل الشتاء بالملح والاتساخات الأخرى.

ونصح الألمان بضرورة العناية بهذه الأنظمة بشكل منتظم، وذلك بتنظيفها بالماء، كما ينبغي إزالة الثلج العالق على الزجاج الأمامي بمساعدة كاشط ثلج.

وقال خبراء نادي السيارات أنه للحصول على زجاج نظيف، يمكن لقائد السيارة الاستعانة بالمنظفات الخاصة المتوفرة في متاجر مستلزمات السيارات، مع الحرص على عدم استخدام المنتجات المنزلية الأخرى، لما قد تسببه من تلف لعناصر الضبط والإحكام.

كما حذر الخبراء من تراكم طبقات الثلج السميكة أو الأوساخ المتراكمة على مستشعرات الموجات فوق الصوتية، حيث أنها قد تسبب ما يعرف بصافرات الصف في الإشارة إلى مسافات خاطئة.