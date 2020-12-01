نيسان موتور إيجيبت تطلق حملة لزيادة الوعي بالتكلفة الإجمالية لملكية وصيانة السيارات

كتب: باسل الحلواني

قدمت شركة نيسان موتور إيجيبت، أحد الشركات الرائدة في السوق المصري في مجال السيارات والشركة الوحيدة التي تمتلك مصنعها بنسبة 100%، حملة بعنوان "إحسبها صح" والتى تهدف إلى زيادة الوعي بالتكلفة الإجمالية لملكية وصيانة

السيارات وكيفية حساب كلاهما حيث تُعتبر تلك المفاهيم شديدة الأهمية في تقييم سعر السيارات عند الشراء أو البيع.

وقال مايك ويتفيلد رئيس مجلس إدارة نيسان موتور إيجيبت والعضو المنتدب للشركة، "نركز من خلال كافة أنشطة وخطط الشركة على تلبية احتياجات العملاء وتقديم قيمة مميزة لهم، حيث نحرص في نيسان على العمل على التطوير المستمر للسيارات ومختلف الخدمات التي نقدمها في السوق المصري للوصول لأعلى درجات رضاء العملاء".

وأضاف ويتفيلد، " أطلقنا حملة زيادة الوعي بالتكلفة الإجمالية لملكية وصيانة

السيارات لأنها أحد أهم الأمور التي يجب أن تُأخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشراء سيارة دون أخرى، حيث لا يجب على العملاء تقييم سعر السيارة عند الشراء فقط، بل يجب أيضا معرفة إجمالي التكاليف التي سيدفعونها لصيانة تلك السيارة وكل المصاريف المتعلقة بملكية السيارة".

يُحسب إجمالي تكاليف ملكية السيارة طبقاً لإجمالي المصاريف الفعلية التي يدفعها المالك على مدار امتلاك السيارة (خلال خمسة سنوات في المتوسط) بدءا من رسوم الترخيص والتصاريح وتجديدها، أيضا التأمين و إجمالي تكاليف الصيانة، مصاريف الوقود إذا ما كان غاز طبيعي أو بنزين هذا بالإضافة إلى فارق سعر

السيارة عند البيع مقارنتا بسعر الشراء والذى يعرف بنسبة استهلاك السيارة خلال فترة امتلاكها.

أما بالنسبة لإجمالي تكاليف صيانة السيارات فيتمثل فى ثلاثة محاور وهي مصاريف المصنعية وقطع الغيار والمواد المستخدمة في الصيانة مثل الزيوت الخاص بمُحرك السيارة وكل المواد الأخرى التي تستخدم في صيانة أو إصلاح السيارات.

أوضح رئيس مجلس نيسان موتور إيجيبت والعضو المنتدب للشركة، "نفخر في نيسان موتور إيجيبت بأننا نجحنا في الوصول للمعادلة الصحيحة من خلال تقديم سيارات تتميز بأسعار تنافسية مع تكاليف تنافسية للصيانة والملكية واستهلاك مميز للوقود، مع توافر قطع الغيار الأصلية، هذا بالإضافة إلى مراكز خدمات نيسان المعتمدة والمنتشرة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية".

وكانت نيسان قد قدمت العديد من السيارات في السوق المصري في الآونة الأخيرة مثل السيارة SUV نيسان جوك، والميكروباص العصري الجديد نيسان أورڤان ، بجانب إطلاق السيارة نيسان صني ذات ناقل الحركة اليدوي، والتي تعتبر أحد السيارات السيدان المفضلة لدى قطاع واسع من العملاء في السوق المصري.