مرسيدس AMG GT بلاك سيريس 2021 حاملة الرقم القياسي للسرعة تكشف أسعارها الأمريكية

الخليج ٣٦٥ نت – مؤخراً كسرت مرسيدس AMG GT بلاك سيريس 2021 الأرقام القياسية للسرعة في حلبة نوربورغرينغ للسيارات الإنتاجية، لتتفوق على حاملة اللقب الأخيرة لامبورغيني افينتادور SVJ بـ 1.36 ثانية فقط.

والآن كشفت مرسيدس عن الأسعار الأمريكية للسيارة، والتي تبدأ من 325,000 دولار، ما يعادل 1.21 مليون ريال.

وتعتمد بلاك سيريس الجديدة على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر مصنوع باليد بقوة 720 حصان وعزم دوران 800 نيوتن متر ونظام دفع خلفي، وتتسارع السيارة من الصفر إلى 96 كلم\س في 3.1 ثانية بسرعة قصوى 325 كلم\س.

وستنطلق مرسيدس AMG GT بلاك سيريس الجديدة كلياً في الأسواق في الربع الاول من 2021.

