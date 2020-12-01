ميتسوبيشي تفاجئ سوق الـSUV بطراز جديد من "إكلبس كروس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ميتسوبيشي اليابانية عن مواصفات النسخة الأحدث من طراز "إكلبس كروس"، المقرر طرحه للأسواق بنهاية عام 2021.

وعرض تقرير لموقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات مواصفات وقدرات الطراز الذي يطرح ضمن فئة SUV، والفئات التي تتوفر منه للبيع.

وحرصت ميتسوبيشي على إدخال تحديثات ملموسة على النسخة المنتظرة من "إكلبس كروس"، شملت التصميم الخارجي وقدرات تقنية أكثر تطورا.







الأسعار

سيتوفر من طراز ميتسوبيشي الجديد 4 فئات بتكلفة مختلفة الأقل باسم SE بسعر 25 ألف دولار، والأعلى SEL بسعر 29 ألف دولار.

المحرك

ويعمل الطراز بمحرك توربيني بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة ( 152 حصانا) بمعدل دوران 184 لفة/قدم، مع ناقل سرعة CVT، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 8.6 ثانية.

استهلاك الوقود

يستهلك الطراز "جالون" لكل 26 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن، ومثله لكل 29 ميلا على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

من الداخل يتوفر بالطراز مساحة تكفي لـ 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد تصل لـ40.9 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 39.5 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد تصل لـ 35.3 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 37.3 بوصة.

التقنيات

الطراز يتوفر به نظام تقنية يشمل شاشة عرض بقياس 8.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.







