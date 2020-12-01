قسيمة شرائية بقيمة 5,000 ريال عند شراء هيونداي سوناتا

شركة محمد يوسف ناغي للسيارات هيونداي تقدم عروض نهاية العام على طرازات سوناتا

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وكيل هيونداي بالمنطقة الغربية لعملائها عروض نهاية العام على طراز سوناتا 2.5 موديلات 2020، حيث وجهت الدعوة الى عملاءها لزيارة معارضها للاستفادة من هذه الحملة واقتناص عروض نهاية الموسم والتي ستكون متاحة لفترة شهر نوفمبر وديسمبر الحالي والتي من خلالها يحصل كل عميل يقوم بشراء سوناتا على قسيمة شرائية بقيمة 5,000 ريال.

وأكد الدكتور عادل عزت المدير العام التنفيذي، على أهمية هذه العروض التشجيعية على سيارات سوناتا من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات مع نهاية هذا العام، معرباً عن ثقته بنجاح هذه الحملة لأهميتها للعملاء الراغبين بتملك طراز سوناتا، وقال: “نشجع جميع عملاءنا لاقتناص هذه الفرصة وزيارة معارضنا للاستفادة من العرض والاطلاع على كافة العروض المتاحة على باقي موديلات هيونداي “.

أهم ما يميز هذه العروض هو ما تقدمه شركة محمد يوسف ناغي للسيارات من أسعار منافسة تماماً، اضافة الى ان اي عميل يقوم بشراء سوناتا يحصل على قسيمة شرائية من LG بقيمة 5,000 ريال سعودي، وتأتي سوناتا بقسط شهري ميسر و بدون دفعة أولى ، بدون رسوم إدارية، 50 الف كم ضمان اضافي على المحرك، ضمان المصنع لمدة 5 سنوات او 100.000 كم، عقد خدمة لمدة سنتين/40 الف كم (ايهما يسبق)، خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، بالاضافة الى التأمين الشامل طوال سريان فترة عقد الجهة التمويلية.

وهذا من شأنه تشجيع العملاء على المضي في اتخاذ القرار السريع لشراء السيارة بسهولة.