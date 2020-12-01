قائمة أقوى سيارات فورد في 2020.. الأسعار و المواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت فورد خلال 2020 مجموعة مميزة من السيارات، حققت مبيعات جيدة وفي المقدمة منها الفئات الرياضية والعائلية. وفي تقرير بالصور،نشر موقع "كار أند درايفر"، أهم موديلات فورد خلال العام وأبرز المواصفات والتقنيات. فورد 2020 Transit Connect

التكلفة: 25,570 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 5 عزم الدوران: 144 لفة/قدم

فورد 2020 Super Duty التكلفة: 35,730 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 6 عزم الدوران: 430 لفة/قدم

فورد 2020 Transit التكلفة : 32,330 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 5 عزم الدوران: 262 لفة/قدم

فورد 2020 Ranger التكلفة : 25,305 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 3 عزم الدوران: 310 لفات/قدم

فورد 2020 Mustang Shelby GT500 التكلفة: 74,095 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 1 عزم الدوران: 625 لفة/قدم

فورد 2020 Mustang Shelby GT350 التكلفة: 61,635 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 2 عزم الدوران: 429 لفة/قدم

فورد 2020 Mustang التكلفة : 27,865 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 3 قوة المحرك: (310 أحصنة) عزم الدوران: 350 لفة/قدم فورد 2020 GT التكلفة: 500,000 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 1 عزم الدوران: 550 لفة/قدم

فورد 2020 Fusion التكلفة: 24,365 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 6 عزم الدوران: 275 لفة/قدم

فورد 2020 F-150 Raptor التكلفة: 57,785 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 1 عزم الدوران: 510 لفة/قدم

فورد 2020 F-150 التكلفة: 30,440 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 6 عزم الدوران: 570 لفة/قدم

فورد 2020 Explorer التكلفة : 34,010 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 6 عزم الدوران: 310 لفة/قدم

فورد 2020 Expedition التكلفة: 54,505 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 4 عزم الدوران: 470 لفة/قدم

فورد 2020 Escape التكلفة : 26,130 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 6 عزم الدوران: 190 لفة/قدم

فورد 2020 Edge التكلفة: 32,345 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 4 عزم الدوران: 275 لفة/قدم

فورد 2020 EcoSport التكلفة: 21,240 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 4 عزم الدوران: 149 لفة/قدم



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