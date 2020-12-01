ارتفاع مبيعات السيارات "الملاكي" خلال العشرة أشهر الأولى من 2020

كتب: باسل الحلواني ارتفعت مبيعات سيارات الركوب الملاكي في السوق المصرية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات سجلت نمواً بلغ 26%، خلال العشرة أشهر الأولى من 2020. معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات سجلت نمواً بلغ 26%، خلال العشرة أشهر الأولى من 2020. وبلغت قيمة مبيعات الملاكي خلال العشرة أشهر الأولى من العام 127 ألفاً و45 سيارة، مقارنةً بـ100 ألف و610 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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