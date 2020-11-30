شفروليه تبدأ بيع كورفيت ستينغراي للعام 2020 في الشرق الأوسط

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت ’شفروليه‘ اليوم عن وصول سيارة ’كورفيت ستينغراي‘ للعام 2020 إلى المنطقة. وتُعتبَر هذه الـ’كورفيت‘ من الجيل الثامن الأولى على الإطلاق في تاريخ الاسم الأيقوني التي تتميّز بتصميم مع محرّك وسطي. كما إنها أسرع وأقوى ’كورفيت‘ أساسية للآن. ويبدأ سعر ’كورفيت ستينغراي‘ للعام 2020 من 86,500 دولار أمريكي وفقاً لسعر التجزئة المقترَح من المصنِّع* وذلك لباقة تجهيزات Z51، وهي الآن متوفرة للبيع لدى وكلاء ’شفروليه‘ في المنطقة.

تضم ’كورفيت ستينغراي‘ الأساسية للعام 2020 محرّك V-8 صغير الكتلة سعة 6.2 ليتر يولّد قوّة قدرها 495 حصاناً ويتيح التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة خلال أكثر من ثلاث ثوانٍ بقليل. أما عند تزويدها بباقة Z51، فإن هذا التوقيت يقلّ عندها عن ثلاث ثواني. وتستلهم ’ستينغراي‘ للعام 2020 لمساتها من كل ميّزة تصميمية بارزة متوارَثة قبلها، وقد أعيد تخيّلها لتوفير مستويات جديدة من الأداء والتقنيات والحِرَفية اليدوية والفخامة للعملاء في الشرق الأوسط وخارجه.

حول هذا، قالت كيلي ماكدونالد، الرئيس التنفيذي للتسويق في ’جنرال موتورز الشرق الأوسط‘: “تشكّل ’ستينغراي‘ للعام 2020 تتويجاً لعقود من التاريخ العريق والخبرات الطويلة – وهي بالتالي أكثر ’كورفيت‘ تطوّراً للآن. ويتميّز تصميمها الجديد بكونه يوفر مستويات غير مسبوقة من الأداء والدقّة أكانت تسير على الطرقات العادية أم الحلبات. ونحن واثقون أنها ستلقى إعجاب عشّاق العلامة التجارية في الشرق الأوسط وتتخطّى توقّعاتهم، خصوصاً فيما يتعلّق بالسعر. وهي تمثّل طرازنا الريادي ونحن متحمّسون جداً لتقديمها لعملاء ’كورفيت‘ في المنطقة الذين يمنحونها الكثير من الولاء.”

يتيح التصميم الجديد بالمحرّك الوسطي توزيعاً مثالياً تقريباً للوزن، ويوفر مزايا ديناميكية تفوق كل ’كورفيت‘ أتت قبلها. وتتوفر السيارة مع 12 لوناً للطلاء الخارجي – Torch Red الأحمر، Arctic White الأبيض، الأسود، Blade Silver Metallica الفضّي المعدني، Shadow Gray الرمادي، Ceramic Matrix Gray الرمادي، Long Beach Red الأحمر، Elkhart Lake Blue الأزرق وSebring Orange البرتقالي – إضافة إلى ثلاثة ألوان جديدة بالكامل هي Rapid Blue الأزرق، Zeus Bronze البرونزي وAccelerate Yellow الأصفر، وبالتالي تم تصميم ’كورفيت ستينغراي‘ للعام 2020 كي تتألّق وتترك أثراً قوياً.

كما تتميّز المقصورة الفاخرة بكونها مذهلة بشكل مماثل مع توافر ستة أنماط من الألوان الداخلية الرائعة هي Jet Black الأسود، Sky Cool Gray الرمادي، Adrenaline Red الأحمر، Natural Dipped البيج الطبيعي، Two-Tone Blue الأزرق وMorello Red الأحمر. علاوة على هذا، هناك ستة ألوان لأحزمة الأمان هي الأسود، الأزرق، البيج الطبيعي، Torch Red الأحمر، الأصفر والبرتقالي. إضافة لهذا، تقدّم السيارة باقتين اختياريتين للتطريزات – الأصفر والأحمر إلى جانب المقصورة الداخلية السوداء القياسية التي تضم نمط تطريز بلون Sky Cool Gray الرمادي، وذلك بهدف منح مستوى جديد من إمكانية التخصيص.

تمت هندسة ’كورفيت‘ للعام 2020 كي تكون سيارة فائقة حقيقية للاستخدام اليومي. وجرى صنع البنية العامّة بالارتكاز على عمودها الفقري المتمثّل بالأنبوب الوسطي. وهذا من شأنه أن يتيح الحصول على بنية صلبة لكن خفيفة تشكّل أساساً لنظام التعليق كي يعمل بأعلى درجة من الفعالية. وسيتمكّن الآن عملاء ’كورفيت‘ في المنطقة من الاستمتاع بقمّة الأداء مع تماسك جانبي مذهل. وإضافة إلى تصميمها الخارجي الأخّاذ، فإن ’كورفيت‘ الجديدة تمنح إحساساً بالاتصال التام والقوي مع الطريق والذي يرافقه أقل مستوى من الاهتزاز عند السير بسرعات عالية أو خلال الرحلات الطويلة.