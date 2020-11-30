أجمل 10 مطاعم في العالم.. أماكن ساحرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يقتصر جمال المطاعم على الطعام الجيد فقط، بل أن مكانه والأجواء المحيطة به أصبحت العامل الأكثر تأثيرا لدى الزوار.

فالمطاعم التي توفر لزبائنها أجواء مريحة، ومناظر خلابة تجعل زبائنها يعودون إليها مرة بعد أخرى، ليس من أجل تناول الطعام فحسب، ولكن من أجل الاستمتاع بالأجواء أيضا.



وتدرك العديد من المطاعم حول العالم ذلك، فتختار مواقع مميزة فوق أسطح المباني شاهقة الارتفاع، أو بين الكهوف، لتقدم لزبائنها تجربة لا تنسى، وفي التقرير التالي نستعرض بالصور أجمل 10 مطاعم في العالم حسب بيزنس إنسايدر.

1- سيروكو "Sirocco"

يحتل مطعم "سيروكو" الطابق الـ 63 في فندق "ليبوا بانكوك" ذي الخمس نجوم، على ارتفاع شاهق يبلغ نحو 250 مترًا، مما يوفر إطلالة بانورامية على نهر تشاوو في العاصمة التايلاندية بانكوك، وبسبب أجوائه غير التقليدية يحتاج الزبائن والضيوف إلى الحجز مسبقًا قبل أسابيع من الموعد الذين يرغبون في القدوم به.





2- إيثا "Ithaa"

إذا كانت الأماكن المرتفعة مثل مطعم "سيروكو" تصيب البعض بالدوار، فبإمكانهم تجربة تناول الطعام على عمق يبلغ نحو خمسة أمتار تحت سطح البحر، في مطعم "إيثا" في جزر المالديف، ويوفر هذا المطعم لزبائنه إطلالة بانورامية للمحيط والحياة البحرية، ويتسع لنحو 14 شخصًا.





3- أجريكول "Agrikol"

يتميز هذا المطعم الواقع في مدينة مونتريال الكندية بألوانه المبهجة، وبديكوره البسيط والأنيق، ويوفر خيارين للزوار، إما تناول الطعام داخل صالته، أو تناول الطعام في حديقة خارجية، ويقدم المطعم مأكولات من المطبخين الفرنسي والكاريبي.





4- كهف ومطعم علي بربور "Ali Barbour’s Cave Restaurant"

يقع هذا المطعم داخل كهف يتراوح عمره بين 120 ألفًا و180 ألف عام في شاطئ دياني في كينيا، وتبلغ مساحته نحو ألفي متر، ويحتوي على بحيرات مائية عمقها عشرة أمتار تحت مستوى سطح الأرض.

ويقدم المطعم المأكولات البحرية وسط أجواء طبيعية تمامًا، حيث يتسم الكهف بثقوب طبيعية تُركت كما هي دون أي تغيير من جانب المالكين، وذلك لإتاحة الفرصة للزبائن لرؤية السماء والنجوم، وهم يتناولون طعامهم على طاولات مضاءة بالشموع.





5- ريستورانت لاسبوندا "Ristorante La Sponda"

يقع هذا المطعم الحائز على نجمة ميشلان في مدينة بوسيتانو على ساحل أمالفي الشهير في إيطاليا، ويتميز بنوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف ذات إطلالة على البحر، كما أن حوائطه وأسقفه مزينة بالنباتات، مما يمنح المطعم أجواءً طبيعية.





6- نوتيكا "Nautika"

يوفر مطعم "نوتيكا" في مدينة دوبروفنيك الكرواتية إطلالات ساحرة على البحر الأدرياتيكي، بالإضافة إلى الحصون التاريخية مثل حصن بوكار ولوفريناك، وقد زار المطعم مشاهير مثل الممثل الإنجليزي روجر مور، والسياسي الأمريكي ديك تشيني.





7- توراندوت "Turandot"

يقع مطعم "توراندوت" داخل قصر يحمل نفس الاسم في العاصمة الروسية موسكو، والذي يُشاع أن تكلفة بنائه بلغت 50 مليون دولار، ويتميز المطعم بتصميمه وديكوره الفخم، بدءًا من المقاعد المخملية الأنيقة، وحتى الجدران والأسقف المزينة بالرسومات واللوحات.





8- ديونيسوس زونارس "DionysosZonars"

يتميز مطعم "ديونيسوس زونارس" بإطلالة على هضبة "أكروبوليس"، وهي هضبة عالية تقع وسط العاصمة اليونانية أثينا، على ارتفاع يبلغ نحو 152 مترًا عن سطح الأرض، وعلاوة على الإطلالة الساحرة التي يوفرها المطعم لعشاق الفنون، فإن المطعم نفسه من تصميم الرسام اليوناني يانيس موراليس.





9- تيرازا يو زلاتيه ستودني"Terasa U Zlatéstudně"

يتميز هذا المطعم بشرفة مطلة على العاصمة التشيكية براغ، ويرجع تاريخ المبنى الذي يوجد به هذا المطعم إلى عام 1528، بينما افتتح المطعم نفسه في حوالي عام 1900، وفي الصيف يمكن للزبائن استخدام بوابة خاصة لزيارة الحديقة الملكية في قلعة براغ، والتي كانت مدخلاً خاصًا فيما سبق للإمبراطور رودولف الثاني.





10- بينك ماما "Pink Mamma"

يقع هذا المطعم في مبنى مكون من أربعة طوابق، ويتميز كل طابق بألوانه المختلفة، ويتسم ديكور المطعم بالبساطة والأناقة، وتزين النباتات جميع أنحائه، ورغم أنه يقع في العاصمة الفرنسية باريس، إلا أن مطعم "بينك ماما" يقدم الطعام الإيطالي وجبن الموتزاريلا الطازج.