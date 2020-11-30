انطلِق بثقة على الطريق خلال موسم الأعياد عبر جي إم سي يوكون الجديدة كلياً للعام 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تنطلق اليوم 29 نوفمبر 2020م بطولة العالم للفورمولا 1 2020 في حلبة البحرين الدولية، تمثّل رعاية أرامكو السعودية لفورمولا 1 أهمية خاصةً لتعزيز مكانة الشركة في سوق زيوت التشحيم والبيع بالتجزئة، حيث إن الإطلاق الوشيك لمبادرة أعمال زيوت التشحيم وبيع الوقود بالتجزئة.

تسعى أرامكو السعودية إلى الاستفادة من رعاية فورمولا 1 لترويج حلول تقنيات النقل النظيفة وتوعية الجماهير في مختلف أرجاء العالم بمحركات الاحتراق الداخلي منخفضة الانبعاثات.

تدرس أرامكو السعودية وفورمولا 1 فرص التعاون في مجال كفاءة السيارات وتحقيق فوائد خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى رياضة السيارات وقطاع النقل العالمي.

استضافت مملكة البحرين جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للمرة الأولى في الرابع من أبريل 2004م لتصنع بذلك التاريخ باستضافتها السباق الفورمولا 1 الأول في منطقة الشرق الأوسط، كما حصلت على جائزة الاتحاد الدولي للسيارات كأفضل منظم جائزة كبرى.

هناك 495 عمود إنارة مستخدم لإضاءة الحلبة في حصة التجارب الثانية، الحصة التأهيلية، وخلال لفات السباق الـ 57.

تفاصيل الجولة الـ 15 من بطولة العالم للفورمولا 1 2020:

الحلبة: حلبة البحرين الدولية

عدد المنعطفات: 15 (9 يمين، 6 يسار)

عدد لفات السباق: 57

اتجاه الحلبة: مع عقارب الساعة

طول لفة السباق: 5.412 كيلومتر

مسافة السباق: 308.405 كيلو متر

تسعى أرامكو السعودية إلى الاستفادة من خبراتها المشتركة والتعاون مع فورمولا 1 في مجال الابتكار التقني، ويعمل فريق أرامكو السعودية العالمي مع صانعي السيارات الرائدين ومطوري التقنية لتحفيز وتطوير تصميمات جديدة لمحركات الاحتراق الداخلي والتقنيات منخفضة الانبعاثات وحلول الطاقة الهجينة.

تعمل أرامكو السعودية على إجراء أبحاث متطورة في مجال محركات الاحتراق الداخلي، التي تظل المحرك الأساس لتشغيل أسطول النقل في العالم. وفي الوقت نفسه، يستمر السباق لتطوير محركات أكثر كفاءة لمواسم الفورمولا 1 المستقبلية.

تعمل أرامكو السعودية على تمكين تقنيات محركات الاحتراق الداخلي من خلال ابتكاراتها في مجال الوقود. وأحد الأمثلة على ذلك هو شراكتها مع (مازدا) بهدف خفض ثاني أكسيد الكربون من خلال التطوير المشترك لمحركات وأنواع وقود متطورة.

كان استخدام المواد اللامعدنية، مثل ألياف الكربون، أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الفورمولا 1، لذلك تتولى أرامكو السعودية زمام القيادة في تطوير ونشر المواد اللامعدنية في صناعتها.

السلامة هي جوهر كل ما تقوم به أرامكو السعودية في أعمالها. لذلك تستفيد كلٌّ من أرامكو السعودية وفورمولا 1 من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لالتقاط البيانات وابتكار الأنظمة وتطبيق الضوابط التي توفر أداءً بطريقة آمنة ومستدامة.