بملامح تصميمية فاخرة.. تويوتا تطلق سيارتها Camry الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزاحت "تويوتا" النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها Camry، والذي يتميز بالملامح التصميمية الجديدة بالمقدمة مع تحسينات على أنظمة السلامة

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها الصالون الجديدة من الفئة المتوسطة تأتي بنظام الدفع الهجين، وتقف على جنوط من سبائك الألومنيوم قياس 17 و18 بوصة، مع مكونات تصميمية أكثر ديناميكية على المقدمة، فضلا عن توسعة برنامج ألوان الطلاء على الجسم الخارجي.

وتتألق المقصورة الداخلية بمواد أعلى في الجودة وألوان جديدة، مع شاشة لمسية قياس 9 بوصة، كما توسعت باقة أنظمة السلامة Safety-Sense؛ حيث تم تحسين نظام التحذير من التصادم، ونظام دعم التوجيه، ومساعد المرور في التقاطعات، وتتضافر جهود نظام المحافظة على مسافة الأمان الآن مع نظام التعرف على الإشارات المرورية في حين يبقى نظام الدفع الهجين كما هو بقوة 218 حصان.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة تتميز من خلال المصدم الأمامي وشبكة المبرد الجديدة، وكذلك فتحات التهوية السفلى، والمصابيح الخلفية المعدلة.

وتقدم باقة التجهيزات الاختيارية للسيارة مقاعد جلدية فاخرة للراكب الأمامي والسائق بألوان البيج أو الأسود، مع أشرطة زينة جديدة على لوحة القيادة والأبواب.