“حصري” وصول مرسيدس اس كلاس 2021 الجديدة كلياً إلى السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت أول نسخة من مرسيدس اس كلاس 2021 الجديدة كلياً إلى السعودية، وذلك في صور حصرية حصلنا عليها في الخليج ٣٦٥ نت، ونستعرض لكم فيما يلي كل ما يجب معرفته عن مميزاتها ومواصفاتها.

– الخارجية تأتي بمصابيح أمامية وجنوط جديدة وغطاء محرك أطول ومصابيح خلفية أفقية مع حجم أكبر بمقدار طفيف.

– معامل السحب 0.22 يجعلها إحدى أكثر السيارات إيروديناميكية بالعالم أي أن الهواء يتدفق بسلاسة حول هيكلها دون مقاومة اندفاعها بالطريق.

– نظام التعرف على السائق وتشغيل السيارة عبر بصمة الإصبع.

– نظام متطور للتعرف الصوتي يدعم 27 لغة مع استخدام مكبرات صوت للتعرف على أصوات جميع الركاب بدقة والاستجابة لها.

– 5 شاشات موزعة عبر لوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة لمسية 12.8 إنش للمعلومات الترفيهية و3 شاشات خلفية جميعها بتقنية OLED للشاشات بجودة مذهلة وألوان نقية للغاية.

– تقنية التواصل الفوري بين الشاشات الأمامية والخلفية لمشاركة الملفات والبيانات بين جميع الركاب.

– عرض المعلومات على الزجاج الأمامي مع دعم تقنية الواقع المعزز للملاحة وتصميم ثلاثي الأبعاد للوحة العدادات دون الحاجة لارتداء نظارة خاصة.

– إضاءة محيطية تستخدم مئات الألياف الضوئية الشفافة على الأبواب والأرضية كل واحدة منها مكونة من 250 مصباح LED صغير جداً لتوفير خط موحّد متصل من الإضاءة.

– نظام الإضاءة الداخلية مدمج مع أنظمة مساعدة السائق، وكمثال نظام رصد النقطة العمياء يرسل إضاءة بلون أحمر متوهّج للتحذير من الاصطدام.

– نظام صوتي محيطي رباعي الأبعاد بـ 30 سماعة.

– الإضاءة المحيطية تدمج بين الموسيقى ودرجة الحرارة وماساج المقاعد لتوفير بيئة مريحة ومهدئة للأعصاب.

– نظام توجيه خلفي مع تقنية الركن الذكي بكاميرا 360 درجة للدخول بأماكن الركن الضيقة.

– نظام تعليق يرفع السيارة بالكامل خلال أجزاء من الثانية قبل الاصطدام لتقليل شدة الاصطدام على الركاب.

– وسائد هوائية مركزية بين السائق والراكب الأمامي لمنع تصادم الرؤوس عند الاصطدامات الجانبية.

– تتوفر أول وسادة هوائية للمقاعد الخلفية بالعالم وفرامل أوتوماتيكية للمشاة.

– متاح محركين تيربو 3 لتر 6 سلندر بقوة 429 حصان وعزم 520 نيوتن متر وكذلك تيربو مزدوج 4 لتر 8 سلندر بقوة 496 حصان وعزم 700 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 9 سرعات.