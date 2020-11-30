10 آلاف جنيه ارتفاعاً في أسعار هوندا أكورد

كتب: باسل الحلواني
أقر وكيل علامة هوندا اليابانية في مصر، زيادة على أسعار سيارتها هوندا أكورد، موديل ٢٠٢٠، التي تتوافر بفئة تجهيزات واحدة.
وأصبح سعر السيارة هوندا أكورد موديل 2020، بعد الزيادة الجديدة٦٧٩ ألف جنيه بدلاً من ٦٦٩ ألف جنيه، بزيادة ١٠ آلاف جنيه.
وتعتمد هوندا أكورد، على سواعد محرك تربو سعة ١٥٠٠ سي سي، يولدقوة ١٩٨ حصان، مع عزم أقصى ٢٦٠ نيوتن متر بين ١٦٠٠ و٥٠٠٠ لفة بالدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.
وتستطيع السيارة الجديدة الانطلاق من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ٧.٥ ثانية، وتستهلك في المتوسط ٦ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كم.
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