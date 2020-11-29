فوربس: هذه أسرع 5 سيارات على الأرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أن حطمت سيارة أمريكية الرقم القياسي كأسرع سيارة في العالم قبل أسابيع، وانتزعت اللقب من "بوجاتي" اكتسب مصطلح "أسرع سيارة" صخبا قويا واهتماما كبيرا من عشاق المركبات.

في هذا الإطار وضعت مجلة فوربس ،وفق وكالة سبوتنيك الروسية، قائمة بأسرع السيارات حول العالم يتم إنتاجها بأعداد كبيرة نسبيا وليست طرازات استثنائية محدودة.



إس إس سي تواتارا





جاءت السيارة الرياضية الأمريكية في المرتبة الأولى في قائمة فوربس وقالت "إنها بمحرك "V8" بسعة 5.9 لتر، وبقوة( 1750 حصانا) عند تشغيله باستخدام الإيثانول "E85"، وتمكنت من تسجيل سرعة 316 ميلا في الساعة (508.55 كيلو متر).

ما يجعلها أسرع سيارة إنتاج في الشوارع حول العالم، وفقا لما اعتمدته موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت +300

تتمتع السيارة الإيطالية بمحرك "W16" سعة 8 ليترات رباعي التوربو معزز، بقوة (1577 حصانا). تساعد عجلات المغنيسيوم وعادم التيتانيوم على التخلص من الكتلة غير الضرورية.

وتجمع بين زيادة القوة خفة الوزن وقادرة على اختراق حاجز 300 ميل في الساعة، لتصل إلى 304.7 ميل في الساعة (490.37 كيلو متر).





كوينيجسيج أجيرا آر إس

بعد إضافة المزيد من التحسينات في عام 2015 على السيارة السويدية، أصبح الطراز "آر إس" المزود بمحرك "V8" يتمتع بقوة( 1341 حصانا)، وبلغت سرعتها القصوى 278 ميلا في الساعة (447.4 كيلو متر).







كوينيجسيج أجيرا آر

بمحرك "فورد V8" سعة 5.0 لتر، وبقوة 947 حصانا، حققت "أجيرا" سرعة قصوى تبلغ 249 ميلا في الساعة، لكن "أجيرا آر"، مع تحسين القوة والديناميكا الهوائية، سجلت سرعة قصوى تبلغ 273 ميلا في الساعة (439.35 كيلو متر).





هينسي فينوم جي تي

سيارة خارقة أمريكية الصنع، تم تصميم الهيكل من ألياف الكربون للحفاظ على وزن 2700 رطل، وتتميز بنظام هوائي نشط للاستقرار عالي السرعة.

مزودة بمحرك "V8" مزدوج توربو، تعمل بالدفع الخلفي بقوة( 1244 حصانا)وهذا يكفي لجعل سرعتها تصل إلى 270 ميلا في الساعة (434.52 كيلو متر).



