بألوان النيون.. 3 موديلات خاصة من رولز رويس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة رولز رويس عن طرح موديلات خاصة تتألق بألوان النيون الصارخة (Neon Nights) من الطرازات الثلاثة Wraith وDawn و Cullinan.

وأوضحت الشركة البريطانية العريقة أن الموديل الخاص "Lime Rock Green" من الطراز Wraith يمتاز بطلاء خارجي يزهو باللون الأخضر الصارخ، بينما تكتسي المقصورة الداخلية بفرش جلدي باللون الرمادي مع لمسات لونية باللون الأخضر الصارخ.



ويتألق الموديل الخاص "Eagle Rock Red" من الطراز Dawn باللون الأحمر الصارخ، بينما تكتسي المقصورة الداخلية باللون الرمادي مع لمسات لونية باللون الأحمر الصارخ.

أما الموديل الخاص "Mirabeau Blue" من الطراز Cullinan فيتألق باللون الأزرق، بينما تكتسي المقصورة الداخلية بفرش جلدي باللون الأبيض.

ولم تكشف رولز رويس بعد عن أسعار الموديلات الخاصة الجديدة.

وأكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الشركة أنها تسعى إلى تعزيز ميزانيتها التي تضررت بشدة بسبب جائحة كورونا، من خلال إصدار أسهم وسندات جديدة والحصول على ائتمان جديد.

وتعتزم الشركة البريطانية جمع 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) منها ملياري إسترليني من المستثمرين لمواجهة "أسوأ التصورات" بعدما قوضت أزمة السفر الناتجة عن تفشي فيروس كورونا التدفقات النقدية للشركة البريطانية.