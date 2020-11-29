بعد إصابة زوجته.. رئيس وزراء كرواتيا يدخل حجر كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلنكوفيتش، الحجر الصحي بعدما أكدت الفحوص إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة، في بيان، نقلته صحيفة "جوترانجي ليست"، إن "نتائج الفحوص التي خضع لها رئيس الوزراء الكرواتي جاءت سلبية.



وظهرت على الزوجة أعراض خفيفة لمرض "كوفيد-19،" الذي يسببه فيروس كورونا، وخضعت لفحص صباح السبت، جاءت نتيجته إيجابية.

وأعقب ذلك دخول رئيس الحكومة الحجر الصحي بصورة تلقائية لمدة 10 أيام.

يشار إلى أن كرواتيا تبنت إجراءات أكثر صرامة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في ظل تزايد أعداد الإصابات في البلاد مؤخرا.

وتم إغلاق المطاعم والمقاهي، ومن المتوقع تشديد الرقابة على ارتداء الكمامات.

وتعتزم الحكومة فرض عقوبات صارمة على مخالفي الإجراءات الجديدة، تتراوح بين الغرامات الكبيرة والسجن.

وأعلنت كرواتيا، السبت، تسجيل 3987 حالة إصابة جديدة بكورونا، بحسب السلطات الصحية.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد، البالغ عدد سكانها حوالي 4ملايين نسمة، إلى 25 ألفا و357 حتى الآن.

وسجلت كرواتيا 55 حالة وفاة جراء كورونا، السبت، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الوباء إلى 1655.