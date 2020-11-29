أحزاب سودانية تعلن انسحابها من "مركزي الحرية والتغيير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وأجسام مطلبية، أحد مكونات قوى الثورة، انسحابها من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالسودان.
وأوضحت تلك الأحزاب، وأبرزها حزب التحالف السوداني، والبعث السوداني، في بيان ممهور بتوقيعها، السبت، أنه "انفض سامر معظم أعضاء المجلس منذ أن اختطفته مجموعة محدودة، وأنه لم يعد يمثلها بعد فقدان شرعيته".
وأضافت أن "لتلك المجموعة أهداف تعبر عن أولوياتها وتطلعاتها وليس عن أهداف البناء الوطني والانتقال الديمقراطي" .
وأشارت الأحزاب في البيان، إلى أنه "لا يحق للمجلس المركزي المشاركة باسمنا في مجلس شركاء الحكم ولا التشريعي فهو فاقد للشرعية"، بحسب وصفها.
ودعا، البيان، المكونيين الرسميين في مجلسي السيادة والوزراء وأطراف العملية السلمية الأخذ في الاعتبار هذا الواقع السياسي المأزوم .
وذكر أن "هذا الواقع قادتنا إليه طموحات مجموعة لا تمثل إلا مكوناتها وأنهم ليسوا وحدهم المخولين باتخاذ قرارات أو اتفاقيات قد تنشأ عن المجلس المركزي".
وشدد البيان على "ضرورة تصحيح مسار قيادة الثورة، وأنه على هذا المرتكز كانت الدعوات المتكررة لإصلاح وإعادة هيكلة كل مستويات تحالف قوى الحرية والتغيير".
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