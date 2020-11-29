سيارة خارقة جديدة بمحرك 1062 حصان

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات البريطانية "ناران"، عن "سوبر كار" خارقة تحمل نفس اسم الشركة الإنجليزية.

تعتمد السيارة الخارقة الجديدة على سواعد محرك تيربو بنزين v8، سعة 5000 سي سي، بقوة 1062 حصان.

وتعتمد السيارة على نظام دفع كلي،

ويمكنها التسارع من اصفر إلى 100 كلم\س في حوالي 3 ثواني، مع وصولها لسرعة قصوى 370 كلم\س.

جدير بالذكر أن "ناران" الخارقة، تعتمد على هيكل الفئة الثامنة من بي إم

دبليو، وهو الأمر الذي يتضح جلياً في ظل الشبه الكبير بين السيارتين.

وزودت "ناران"، بنظام فرامل كربونية سيراميكية بقوة دفع سفلية 1377 كيلومتر للتحكم في السيارة عند السير على سرعات عالية.

وتأتي السيارة الجديدة من ناران، بمحرك بنزين على عكس توجه الشركة خلال الأعوام الأخيرة بالتوسع في الاعتماد على المحركات الكهربائية والهجينة.