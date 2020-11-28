رئيس هواوي يهدد مقترحي تصنيع السيارات في شركته بالفصل!

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن بعض المسؤولين في شركة هواوي الصينية لديهم طموحات أكبر للشركة من أن تكون مجرد مزود للتقنيات، لكن يبدو أن ذلك لم يُعجب رئيسها التنفيذي ومؤسسها رين تشنغ فاي، الذي انتقد المسؤولية، كما حذر أولئك الذين يصرون على أن تقوم الشركة ببناء سيارات بدلاً من مجرد تزويد شركات صناعة السيارات بالتقنيات.

وبهذه الأخبار، أعادت هواوي أيضاً تأكيد عملها وموقعها كمورد للتقنيات وصانع للأجهزة الذكية، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة أن شركته لن تصنع سيارات بالكامل، بل ستركز على تطوير التقنيات لمساعدة شركات السيارات في بناء سيارات جيدة، مؤكداً أن من سيقترح هذا الأمر مرة أخرى داخل شركته سيتم نقله من منصبه.

يُذكر ان الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسويد حظرت شركة هواوي من المشاركة في بناء شبكات اتصالات 5G المحلية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وفي الوقت نفسه، منعت إدارة ترامب الشركة من الحصول على شرائح مطورة بتقنيات نشأت في الولايات المتحدة.

وبالرغم من ذلك، لا تزال هواوي رائدة في الصين كمورد لمعدات شبكات الجيل الخامس، وصانعة للهواتف الذكية، وقد وقعت بالفعل اتفاقيات لمساعدة شركات صناعة سيارات صينية كبرى مثل مجموعة فاو، ودونج فينج موتور، وجاك موتور، وشانجان، على تطوير تقنيات الاتصال بالسيارات.