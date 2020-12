جيلي بينراي 2020: أسعارها وفئاتها في السعودية شاملة الضريبة

مما لا شك فيه أن جيلي تعتبر واحدة من الشركات القوية على الساحة العالمية، نتيجة لما تقدمه من تكنولوجيا وتقنيات متطورة والتي تجذب الانظار لسياراتها، وإحدى أكثر موديلاتها تميزاً هي السيدان بينراي، ونستعرض فيما يلي فئات السيارة وأسعارها.

الفئات والأسعار

نص فل (GL) بسعر 62,600 ريال

فل كامل (GF) بسعر 71,225 ريال

المحركات

تأتي جيلي بينراي 2020 مع محرك تيربو سعة 1 لتر بقوة 134 حصان وعزم دوران 205 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات وسرعة قصوى تبلغ 200 كم/ساعة، ومقارنة السعر والأداء فالسيارة تعطي أفضل قيمة مقابل سعر وهو ما يجعلها منافس قوي في فئتها.

التصميم الخارجي

تتمتع بينراي 2020 بتصميم خارجي جذاب، فهناك الشبك الامامى المحاط بالكروم مع مصابيح أمامية LED وشبك تهوية كبير، هذا بالإضافة إلى غطاء المحرك ذو الخطوط الديناميكية الحادة.

وفي الجانب نرى مرايا جانبية مع إشارات انعطاف وجنوط مقاس 16 انش، وفي الخلف هناك مصابيح LED أنيقة يتوسطهم شعار جيلي، بجانب وجود شرائط ضوئية سفلية ونظام عادم مزدوج ليعطي للسيارة مظهر رياضي قوي.

الداخلية

تم إعداد الداخلية في بينراي بحيث تكون جميع المعلومات وأدوات التحكم في متناول السائق، فهناك شاشة نظام معلوماتي ترفيهي لمسية قياس 10.25 إنش، بجانب 4 مكبرات صوت عالية الجودة، ولوحة عدادات قياس 7 إنش، وعجلة قيادة كهربائية متعددة الأغراض.

كما حصلت المقصورة على مواد عالية الجودة بالإضافة إلى دمج اللونين الأسود والرصاصي، بالإضافة إلى نظام إدارة جودة الهواء AQS ونظام تنقية الهواء التلقائي لتصبح الداخلية أكثر رفاهية.

الأمان

تم تحديث بينراي لتصبح قادرة على قراءة الطريق والحفاظ على سلامة الركاب، بفضل الانظمة المساعدة للسائق والتي هي كما يلي:

نظام تحذير ومساعدة مغادرة المسار

نظام تثبيت السرعة

نظام مراقبة ضغط الإطارات

نظام قفل الابواب مع استشعار السرعة

نظام فتح اقفال الابواب عند الحوادث

فرامل الطوارئ التلقائية AEB-P مع التعرف على المشاة

4 وسائد هوائية

كاميرا خلفية

حساسات أمامية وخلفية

نظام الثبات الإلكتروني

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin