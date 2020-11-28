مواصفات مازدا CX-5 نسخة 2021.. المنافس الآسيوي لـ"تيجوان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح مازدا اليابانية في 2021 أحدث نسخة من CX-5، ضمن فئات "كومباكت كروس أوفر"، تنافس بها فولكسفاجن "تيجوان" و "هوندا CR-V".

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات نسخة 2021 الأحدث من طراز CX-5، كشف من خلاله عن قوة محركه والفئات المتوفرة منه وتكلفته الرسمية.



الجديد بنسخة 2021



أبرز ما أجرته مازدا اليابانية من تعديلات على نسخة 2021 الجديدة لـ CX-5، إضافة شاشة معلومات جديدة كليا توفرها لفئات الطراز بقياس 10.3 بوصة، بدلا من الشاشة القديمة التي طرحت مع نسخة 2020 من الطراز وكانت بقياس 7.0 بوصات فقط.

الأسعار

سيتوفر من طراز مازدا CX-5 6 فئات بأسعار مختلفة لعام 2021، الفئة الافتتاحية من الطراز ستتوفر باسم SPORT وبتكلفة 26,370 دولارا، من بعدها فئة TOURING التي تطرح بسعر 28,110 دولارات، ثم فئة CARBON Edition التي تتوفر بسعر 29,955 دولارا.

من بعدها تتوفر فئة Grand Touring التي تطرح بسعر 31,560 دولارا، ثم فئة Grand touring reserve التي تطرح بسعر 36,385 دولارا، وأعلى فئة ستتوفر من الطراز هي فئة signature التي تتوفر بسعر 38,505 دولارات.





المحرك

يتوفر بطراز مازدا CX-5 بنسخته لعام 2021 خيارين من المحركات، المحرك الأول بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 187 حصانا، مع معدل دوران 186 لفة/قدم.

والمحرك الثاني ذو سعة 2.5 لتر توربيني ينتج قوة 250 حصانا، مع معدل دوران 320 لفة/قدم، وتعمل كافة فئات الطراز بناقل سعرة موحد، أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات، مع توفر أنظمة دفع AWD وFWD.

استهلاك الوقود

الفئات العاملة بنظام دفع أمامي FWD من طراز مازدا CX-5 لعام 2021 تستهلك من الوقود معدل جالون لكل 25 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وجالونا لكل 31 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع، وجالونا لكل 28 ميلا يقطعها الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.

والفئات العاملة بنظام دفع خلفي AWD من طراز مازدا 3 تستهلك من الوقود معدل جالون لكل 24 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وجالونا لكلا 31 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع، وجالونا لكل 26 ميلا يقطعها الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.





الصالون الداخلي

ومن الداخل يتوفر بطراز مازدا CX-5 مساحة تكفي لـ5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد تصل لـ41.0 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل ل 39.7 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد تصل لـ39.6 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ39.0 بوصة.

التقنيات

كان من أبرز ما أجري من تعديلات على نسخة 2021 لطراز مازدا CX-5، التحديثات المضافة لنظامه التقني بتوفير شاشة معلومات بقياس أكبر يصل لـ10.3 بوصة.

تعمل بأنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر بها نظام اتصال لاسلكي بالإنترنت، مع توفير تطبيق إلكتروني خاص للهواتف الذكية يمكن من خلال التحكم في أنظمة السيارة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات طراز مازدا، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق به، وتشمل نظام الركن الذاتي في حالات الطوارئ، ونظاما للحفاظ على المسار، ونظاما لضبط السرعة.