19 سيارة تنطلق بـ"تويوتا" للقمة في 2020.. إليك القائمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غزت تويوتا، أسواق السيارات على مدار 2020، بمجموعة استثنائية من الموديلات، بلغت 19 موديلا، من مختلف الفئات.
وقدم موقع "كار أند درايفر"، حصادا لكافة الموديلات التي طرحتها تويوتا للبيع بالأسواق منذ بداية 2020، مع كشفه عن أبرز مواصفات هذه الموديلات، وكانت كما يلي:
تويوتا 2020 Yaris
التكلفة الافتتاحية: 16,605 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 5
قوة المحرك: 106 أحصنة
عزم الدوران: 103 لفة/قدم
تويوتا 2020 Tundra
التكلفة الافتتاحية: 35,070 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 6
قوة المحرك: 381 حصانا
عزم الدوران: 401 لفة/قدم
تويوتا 2020 Supra
التكلفة الافتتاحية: 50,945 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 3
قوة المحرك: 335 حصانا
عزم الدوران: 365 لفة/قدم
تويوتا 2020 Tacoma
التكلفة الافتتاحية: 27,170 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 6
قوة المحرك: 278 حصانا
عزم الدوران: 265 لفة/قدم
تويوتا 2020 Sienna
التكلفة الافتتاحية: 32,760 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 5
قوة المحرك: 296 حصانا
عزم الدوران: 263 لفة/قدم
تويوتا 2020 Sequoia
التكلفة الافتتاحية: 51,345 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 5
قوة المحرك: 381 حصانا
عزم الدوران: 401 لفة/قدم
تويوتا 2020 RAV4 Hybrid
التكلفة الافتتاحية: 29,470 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 4
قوة المحرك: 219 حصانا
عزم الدوران: 312 لفة/قدم
تويوتا 2020 RAV4
التكلفة الافتتاحية: 27,070 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 6
قوة المحرك: 203 أحصنة
عزم الدوران: 184 لفة/قدم
تويوتا 2020 Prius Prime
التكلفة الافتتاحية: 28,855 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 3
قوة المحرك: 121 حصانا
نطاق السير: 615 ميلا
تويوتا 2020 Prius
التكلفة الافتتاحية: 25,280 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 6
قوة المحرك: 96 حصانا
عزم الدوران: 105 لفة/قدم
تويوتا 2020 Mirai
التكلفة الافتتاحية: 59,455 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 1
قوة المحرك: 151 حصانا
عزم الدوران: 247 لفة/قدم
تويوتا 2020 Land Cruiser
التكلفة الافتتاحية: 86,640 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 2
قوة المحرك: 381 حصانا
عزم الدوران: 401 لفة/قدم
تويوتا 2020 Highlander
التكلفة الافتتاحية: 35,775 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 8
قوة المحرك: 295 حصانا
عزم الدوران: 263 لفة/قدم
تويوتا 2020 Corolla
التكلفة الافتتاحية: 20,430 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 8
قوة المحرك: 139 حصانا
عزم الدوران: 126 لفة/قدم
تويوتا 2020 C-HR
التكلفة الافتتاحية: 22,415 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 3
قوة المحرك: 144 حصانا
عزم الدوران: 139 لفة/قدم
تويوتا 2020 Camry
التكلفة الافتتاحية: 25,380 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 6
قوة المحرك: 203 حصانا
عزم الدوران: 184 لفة/قدم
تويوتا 2020 Avalon
التكلفة الافتتاحية: 36,830 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 6
قوة المحرك: 301 حصانا
عزم الدوران: 267 لفة/قدم
تويوتا 2020 86
التكلفة الافتتاحية: 28,055 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 3
قوة المحرك: 205 حصانا
عزم الدوران: 156 لفة/قدم
تويوتا 2020 4Runner
التكلفة الافتتاحية: 36,740 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 5
قوة المحرك: 270 حصانا
عزم الدوران: 278 لفة/قدم
كانت هذه تفاصيل خبر 19 سيارة تنطلق بـ"تويوتا" للقمة في 2020.. إليك القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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