بعد طرحها في مصر.. تعرف على مواصفات سوزوكي ديزاير 2021

طرحت شركة مودرن موتورز، وكيل علامة سوزوكي في مصر، مؤخراً موديل 2021، من السيارة الاقتصادية سوزوكي ديزاير.

تعتمد سوزوكي ديزاير، رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 85 حصان، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن / متر، مرتبط بناقل حركة مكون من 4 أسطوانات، ويمكن للسيارة التسارع من صفر حتى 100 كيلومتر، فى غضون 12.9 ثانية، وتستهلك السيارة من الوقود نحو

6.2 لتر، لكل 100 كيلومتر.

تحتوي السيارة على العديد من مواصفات ووسائل الأمان والسلامة، في مقدمتها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

تزخر سوزوكي ديزاير موديل 2021، بباقة من التجهيزات أبرزها مصابيح ضباب أمامية، مرايا جانبية كهربائية، وجنوط

رياضية 15 بوصة، وسبويلر خلفي، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، وإمكانية دخول السيارة بدون مفتاح، والتحكم في ارتفاع كرسي السائق، وتكييف هواء أتوماتيك مزود بمخارج خلفية، كما تأتي السيارة بنظام ترفيهي مكون من راديو، مدخل USB، ومكبرات صوتية.

تأتي السيارة سوزوكي ديزاير بطول3995 مم، وعرض 1735 مم، وارتفاع1515 مم، أما سعة صندوق الأمتعة الخلفي فتبلغ 211 لتر.

تتوافر سوزوكي ديزاير، في السوق المحلية، بفئة واحدة من التجهيزات، يبلغ سعرها الرسمي 204.9 ألف جنيه.