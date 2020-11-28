طرحت شركة مودرن موتورز، وكيل علامة سوزوكي في مصر، مؤخراً موديل 2021، من السيارة الاقتصادية سوزوكي ديزاير.
تعتمد سوزوكي ديزاير، رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 85 حصان، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن / متر، مرتبط بناقل حركة مكون من 4 أسطوانات، ويمكن للسيارة التسارع من صفر حتى 100 كيلومتر، فى غضون 12.9 ثانية، وتستهلك السيارة من الوقود نحو6.2 لتر، لكل 100 كيلومتر.
تحتوي السيارة على العديد من مواصفات ووسائل الأمان والسلامة، في مقدمتها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.
تزخر سوزوكي ديزاير موديل 2021، بباقة من التجهيزات أبرزها مصابيح ضباب أمامية، مرايا جانبية كهربائية، وجنوط
تأتي السيارة سوزوكي ديزاير بطول3995 مم، وعرض 1735 مم، وارتفاع1515 مم، أما سعة صندوق الأمتعة الخلفي فتبلغ 211 لتر.
تتوافر سوزوكي ديزاير، في السوق المحلية، بفئة واحدة من التجهيزات، يبلغ سعرها الرسمي 204.9 ألف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرحها في مصر.. تعرف على مواصفات سوزوكي ديزاير 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.