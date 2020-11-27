أودي تشعل سوق الـSUV بطراز Q8

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة أودي الألمانية عن طرح نسخة جديدة لعام 2021 من طراز Q8 ضمن فئات SUV الفخمة بقدرات تقنية جديدة متميزة.

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات النسخة الجديدة من طراز Q8، شمل الكشف عن قوة محركه، وفئاته المتوفرة، وتكلفته وقدراته التقنية.

ذكر الموقع أن أودي أضافت قدرات تقنية للفئات الافتتاحية من طراز Q8 بنسخته الجديدة لعام 2021، كانت في السابق متوفرة فقط للفئات المتقدمة من الطراز.







الأسعار

وأفاد "كار أند درايفر"، أن الطراز سيتوفر منه للبيع 3 فئات بتكلفة مختلفة لعام 2021، الفئة الافتتاحية باسم Premium تتوفر بتكلفة 69 ألفا و295 دولارا، والفئة التي تليها هي Premium Plus التي تتوفر بتكلفة 73 ألفا و145 دولارا، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي Prestige التي تطرح بتكلفة 78 ألفا و945 دولارا.

المحرك

تطرح كافة الفئات المتوفرة من طراز أودي Q8 بمحرك موحد، هو محرك فئة V6 بسعة 3 لترات ينتج قوة 335 حصانا، مع معدل دوران 369 لفة/قدم، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.

الوقود

فيما يخص معدل استهلاك الوقود، ذكر الموقع أن طراز أودي Q8 لعام 2021 يستهلك من الوقود معدل جالون واحد لكل 17 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 21 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

ومن الداخل يتوفر بطراز أودي Q8 مساحة تكفي لعدد 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد تصل إلى 6.41 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل إلى 37.1 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد تصل إلى 40.2 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل إلى 38.1 بوصة.

التقنيات

وأبرز ما أجري من تعديلات لنسخة 2021 من طراز أودي Q8 شهدته القدرات التقنية للطراز، حيت يطرح بنظام معلوماتي متميز، يشمل شاشتين للتحكم بمنطقة التحكم الوسطى بالسيارة، تدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد اوتو.

مع توفر خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ويضاف للسيارة النظام الصوتي المتطور من ماركة Bang & Olufsen.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات طراز أودي Q8 بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة للطراز، وأبرزها نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام للفرامل ذاتية التفعيل، بالإضافة لكاميرات خلفية لرصد الحركة، ونظام للحفاظ على المسار، وللتنبيه في حالة الخروج عن المسار.