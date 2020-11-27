تعرف على الوقت المناسب لتغيير مساحات زجاج السيارة

ارابيان درايف – السائق العربي – تعتبر مساحات زجاج السيارات من القطع الهامة في السيارات خاصة في فصل الشتاء، حيث تلعب المساحات دور كبير في الحفاظ على مستوى وضوح الرؤية لدى السائق خلال فترات الطقس السيء.

وأشار خبراء السيارات إلى أن هناك عدد من المؤشرات التي تدل على تلف المساحات، ومنها ترك آثار خدوش على الزجاج الأمامي بسبب تشقق الأنصال المطاطية المسامية أو تآكلها، أو عندما يكون تأثير المسح سيئا ولا يضمن الرؤية الواضحة للطريق.

وأضاف الخبراء أنه يمكن العثور على مساحات الزجاج المناسبة للسيارة في المتاجر المتخصصة أو عبر الإنترنت، مع ضرورة التأكد من تناسب أنصال المساحات مع طراز السيارة.

وذلك لأن السيارات الحديثة تأتي حالياً بأطوال مختلفة لمساحة الزجاج على الجانب السائق وجانب الراكب الأمامي، بالإضافة إلى اختلاف أنظمة تثبيت مساحات الزجاج من سيارة إلى أخرى.

وفي المعتاد لا تحتاج مساحات الزجاج إلى مهارات يدوية كبيرة لاستبدالها، حيث يمكن لصاحب السيارة استبدالها بنفسه.