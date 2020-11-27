فولكس واجن تشوق لـ SUV جديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مجموعة فولكس واجن عن صورة تشويقية لـ SUV جديدة قادمة، وبينما لم توضح المجموعة أي علامة ضمن المجموعة تنتمي إليها السيارة، من الغالب انها تنتمي لعلامة فولكس واجن نفسها.
وقد أشارت تقارير أن السيارة الجديدة ستجمع بين مواصفات الـ SUV والميني فان وستحل محل موديلات جولف سبورتس فان وتوران، وقد ظهرت صور تجسسية لسيارة مماثلة أثناء اختبارها منذ عامين.
من الصعب الجزم بمواصفات السيارة والأسواق المستهدفة منها للوقت الحالي، وسنعلم المزيد عنها خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
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