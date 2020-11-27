سيارات ألمانية نادرة جدا.. رحلة مصورة لموديلات النسخ المحدودة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بكمية محدودة للغاية من النسخ، عرفت مجموعة من السيارات بكونها أندر الفئات التي طرحت في تاريخ صناعة السيارات بألمانيا.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم هذه المجموعة من أندر السيارات الألمانية، والتي توفر البعض منها بنسخة واحدة فقط للبيع بالأسواق.



بدأ الموقع قائمته، بنسخة عام 1997 التي طرحت من طراز بورش الألماني 911 GT1 Strassenversion، وذكر الموقع أن هذه النسخة من الطراز، طرح منها 25 سيارة فقط، وكانت تعمل بمحرك ينتج قوة 600 حصان.



ومن ماركة أودي الألمانية، جاءت ضمن القائمة سيارة RS6 Avant RS Tribute Edition التي من المقرر طرحها للأسواق لعام 2021، وذكر الموقع أن هذه النسخة الخاصة من طراز أودي RS6 سيتوفر منها 25 سيارة فقط للبيع.

ومن عام 2019، جاء من ماركة "أبولو" الألمانية، طراز Intensa Emozione الرياضي الخارق، والذي تتوفر منه 10 سيارات فقط، وطرح بمحرك ينتج قوة 780 حصانا، بسعة 6.3 لتر.

من بعدها جاء ضمن القائمة، طراز فولكسفاجن Beetle "Zwitter" الذي طرح لعام 1952، وهو أندر سيارة طرحتها ماركة فولكسفاجن الألمانية بعدد محدود للغاية من النسخ توفرت للبيع في الفترة بين عام 1949 و عام 1952.

ومن ماركة بي إم دبليو، ضمت القائمة، الطراز النادر M3 E30 Sport Evolution، نسخة عام 1990، التي توفر منها للبيع 600 نسخة فقط.

ومن السيارات الكلاسيكية، ضمت القائمة، نسخة عام 1939 من طراز Auto Union Type D الألماني المخصص للسباقات، وصنع من هذا الطراز 3 نسخ فقط.

ضمت القائمة، طراز آخر من ماركة بورش الألمانية، هو طراز بورش 935 Street الذي طرح عام 1983، وتوفر من هذا الطراز نسخة وحيدة فقط صنعت لأحد عملاء ماركة بورش البارزين، بمحرك ينتج قوة 375 حصانا، وذو سعة 3.3 لتر، وبتكلفة تصل لـ 400 ألف دولار.

من بعدها جاء ضمن القائمة، طراز آخر من ماركة فولكسفاجن، هو طراز Rometsch Lawrence Coupe موديل عام 1957، والذي صنع منه 85 نسخة فقط طرحت للأسواق في هذا الوقت.

ومن ماركة مرسيدس الألمانية ضمت القائمة، طراز CLK GTR Super Sport الرياضي النادر، الذي تم الكشف عنه عام 2002، وصنعت منه نسختين فقط بمحرك V12 بسعة 7.3 لتر.

اختتم الموقع القائمة، بطراز بورش 911 SC/RS Rally "Rothmans" موديل عام 1984، المخصص للمشاركة في السباقات، والذي تتوفر منه مجموعة محدودة من النسخ مجهولة العدد وفقا لـ "هوت كارز".



