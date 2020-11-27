هيونداي "توكسون" تسبق الجميع بنسخة 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشعلت هيونداي الكورية الجنوبية المنافسة بأسواق السيارات للعامين القادمين، بكشفها رسميا عن نسخة 2022 الجديدة كليا من طراز "توكسون".

وقدم موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، عرضا لمواصفات وقدرات ومواصفات الطراز التي يبدأ طرحه رسميا للبيع في وقت لاحق من عام 2021 المقبل.



الجديد بنسخة 2022



بدأ الموقع بالكشف عن أبرز ما أجري من تعديلات على نسخة 2022 الأحدث من طراز "توكسون"، وأفاد بأن نسخة هذا العام جديدة كليا من الداخل والخارج، بطرحها بتصميم مستقبلي فريد يعزز من تميز مكانتها بين السيارات من فئة suv.

الأسعار

تحدث الموقع بعد ذلك عن التكلفة وأفاد بأن الطراز سيتوفر منه للبيع بنسخته لعام 2022 خمسة فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية هي فئة SE وتطرح بسعر يبدأ من 25 ألف دولارا، ثم فئة SEL التي تطرح بتكلفة تبدأ من 27 ألف دولارا، ثم فئة Limited التي تطرح بسعر يبدأ من 30 ألف دولارا، ومن بعدها تأتي فئة Ultimate التي تطرح بسعر يبدأ من 33 ألف دولارا، وأعلى فئة ستتوفر من طراز هيونداي "توكسون لعام 2022"، هي فئة N Line ستتوفر بسعر يبدأ من 34 ألف دولارا.





المحرك

سيتوفر طراز توكسون بنسخته الجديدة لعام 2022، بثلاث خيارات فيما يخص المحرك، المحرك الأول تقليدي بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 187 حصانا.

المحرك الأكثر قوة منه هجين بسعة 1.6 لتر، وينتج قوة 227 حصانا، والمحرك الأقوى هو محرك هجين من فئة PHEV وينتج قوة 261 حصان.

ويتوفر فئات الطراز بخيارين فقط فيما يخص ناقل السرعة، الأول ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، والخيار الثاني محرك أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.

استهلاك الوقود

فيما يخص معدل استهلاك الوقود، ذكر الموقع المعدل الإجمالي فقط الذي يستهلكه كل محرك من محركات "توكسون" الثلاث"، بشكل إجمالي ما بين الطريق داخل المدن والطريق السريع.

فيما يخص المحرك التقليدي ذو سعة 2.5 لتر يستهلك جالونا لكل 28 ميلا يقطعهم ما بين الطريق داخل المدن والطريق السريع.

والمحرك الهجين ذو سعة 1.6 لتر، يستهلك ما يعادل جالونا لكل 36 ميلا يقطعهم الطراز ما بين الطريق داخل المدن والطريق السريع.

والمحرك الهجين من فئة PHEV، ذو سعة 1.6 لتر، يستهلك من الوقود ما يعادل جالونا لكل 70 ميلا يقطعهم الطراز ما بين الطريقين.





الصالون الداخلي

ومن الداخل يتمتع الطراز بمساحة كبيرة مميزة، تشمل مساحة أسفل المقاعد الأمامية تصل لـ 41.4 بوصة لامتداد الاقدام، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 40.1 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد تصل لـ 39.5 بوصة لامتداد الأقدام، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 41.3 بوصة.

التقنيات

ويتوفر بالطراز "توكسون" 2022، منظومة تقنية تتضمن، شاشة معلوماتية بقياس يتراوح بين 8.0 و 10.3 بوصات، مع توفر أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات طراز هيونداي توكسون بنسخته لعام 2022، بالكشف عن أنظمة الأمن المساعدة للسائق به، وتشمل نظام للركن الذاتي، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام ضبط السرعة.