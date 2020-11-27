أودي S5 الجديدة.. "سبورت باك" القوية في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أودي الألمانية عن توفيرها نسخة رياضية عالية الأداء من طرازها المتميز S5 تطرح لعام 2021 المقبل، باسم "سبورت باك".

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات النسخة الجديدة لعام 2021 من طراز S5 سبورت باك، يشمل الكشف عن قوة المحرك وعدد الفئات المطروحة.



الجديد بنسخة 2021



كشف الموقع عن أبرز التعديلات التي أجريت على الطراز، وتتوفر في نسخة 2021، ومن ضمنها توفير مزيد من القدرات التقنية للفئات الافتتاحية، كانت تتوفر فقط للفئات المتقدمة الأعلى تكلفة.

الأسعار

كما ذكر الموقع أن طراز أودي S5 سبورت باك، ستتوفر منه 3 فئات للبيع بالأسواق، الفئة الافتتاحية باسم Premium ستتوفر بسعر 53,545 دولارا.

والفئة التي تليها ستتوفر باسم Premium Plus وتطرح بسعر 57,095 دولارا، وأعلى فئة ستتوفر من الطراز هي فئة Prestige وتطرح بسعر 61,895 دولارا.





المحرك

وكشف الموقع عن أن المحرك بالنسخة الجديدة من طراز S4 سبورتباك سيكون توربيني من فئة V6، يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.3 ثانية وفقا لآخر اختبار أجراه موقع "كار أند درايفر" للطراز".

استهلاك الوقود

أعلنت منظمة حماية البيئة عن معدل الاستهلاك الرسمي لطراز أودي S5 سبورتباك لعام 2021، وأفاد بأن الطراز يستهلك من الوقود جالونا لكل 20 ميلا يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالونا لكل 27 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

ومن الداخل يتوفر بالطراز مساحة تكفي لـ 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 41.3 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 39.4 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 35.1 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 37.0 بوصة.

التقنيات

ويتوفر بطراز أودي S5 سبورت باك لعام 2021، منظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح بين 8.3 و 10.1 بوصة، مع توفر نظام ملاحي ضمني للسيارة يمكن التحكم به لاسلكيا، وأنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات طراز أودي بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام للركن الذاتي، ونظام كاميرات خلفية لرصد الحركة، بالإضافة لنظام لضبط السرعة.