نيسان تطرح X-Terra الجديدة كلياً.. تعرف على المواصفات

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان، سيارتها الجديدة كلياً X-Terra، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، في عدد من الأسواق العالمية.

وتعتمد السيارة على نظامي دفع خلفي ورباعي، وزودت بمحرك بنزين سعة 2.6 لتر بعزم 165 حصانا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بـ 7 سرعات.

وتعد X-Terra من بين أكثر السيارات تميزا وجمالًا فى هذه الفئة التي كشفت عنها نيسان مؤخرا، والتي حصلت على تصميم مميز يشبه بعض الشيء تصاميم Patrol الجديدة.

ويمتاز الطراز الجديد من نيسان عن

سابقيها بارتفاع المنصة الحاملة للهيكل عن الأرض لتصبح 243 ملم، والعجلات فيها أصبحت بمقاس 18 بوصة بدلا من 17 بوصة.

و زودت X-Terra أيضًا بأنظمة تعليق مميزة ومتينة تمنحها إمكانيات أكبر على اجتياز الطرق الوعرة والمناطق المكسوة بالرمال أو الثلوج، فضلا عن أن طول الهيكل فيها بات 4 أمتار و 90 سنتيمترا.

و جاءت الواجهة الأمامية تشبه واجهة سيارة Patrol من خلال شبك V-Motion

المطوّر، وتوفر مصابيح LED الأمامية ومصابيح LED الخلفية لمسة من التطور والفلسفة الديناميكية والحديثة لفريق تصميم "نيسان".

كما جاءت المقصورة الداخلية أكثر رحابة، حيث زودت المقاعد فى الصفين الأمامي والثاني بخاصية انعدام الجاذبية، واستخدام مواد لإخماد الأصوات حول حجرة المحرك وتقنية امتصاص الصوت على كل من الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية.

وحصلت نسخة نيسان الجديدة على 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 أشخاص، وعلى أحدث أنظمة المولتيميديا، وعلى شاشات تعمل باللمس بمقاس 7 أو 9 بوصات، ونظام للفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وأنظمة مراقبة النقطة العمياء أثناء القيادة، وكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية.