صفقات رابحة.. سيارات ينصح بشرائها مستعملة بدلا من شرائها جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يضم عالم السيارات مجموعة من الموديلات التي تشهد تراجعا كبيرا في قيمتها السوقية، عند شرائها كسيارة مستعملة، مقارنة بسعرها كموديل جديد.

وجمع موقع "هوت كارز" ضمن قائمة، مجموعة من السيارات التي تنطبق عليها هذه الظاهرة، لما تشهده من فجوة كبيرة بين قيمتها كسيارة جديدة وكسيارة مستعملة، مع تميزها بقدرتها على الاحتفاظ بكفاءتها وقدرتها ما دفع الموقع لوصفها بالصفقات الرابحة.

وضمن القائمة، جاء طراز رينج روفر L405 والنسخ المتوفرة منه للبيع كطراز مستعمل منذ عام 2013، كونه يعتبر من أكثر السيارات القادرة على الاحتفاظ برونقها بعد طرحها مستعملة للبيع.



من بعدها، رشح الموقع طرازات بي إم دبليو M3/M4 والنسخ المتوفرة منهما للبيع كموديلات مستعملة منذ عام 2015، ونصح أيضا الموقع بالإقبال على اقتناء أي منهما كطراز مستعمل بدلا من شرائها جديدة.

ومن ماركة نيسان، جاءت ضمن القائمة طراز نيسان الرياضي GT-R، الذي يعتبر من أكثر السيارات التي تشهد فجوة شاسعة بين تكلفتها جديدة وتكلفتها مستعملة، فذكر موقع "هوت كراز" أن طراز GT-R عند شرائه جديد تصل تكلفته لأكثر من 113 ألف دولار، وعند شرائه مستعمل تتراجع قيمته لنصف هذا المبلغ.

ومن ماركة استون مارتن البريطانية، ضمت القائمة طراز DB11 الرياضي الفخم، الذي تترجع قيمته بقدر مشابه لطراز GT-R، عند شرائه مستعملا، ويتوفر بمحرك V12 بسعة 5.2 لتر.

ومن السيارات الفخمة، ضمت القائمة، طراز مرسيدس الفخم S-Class W222، الذي تحظى النسخ المطروحة منه منذ عام 2013 كسيارات مستعملة للبيع، بقيمة سوقية تقل عن قيمته عند شرائه كطراز جديد بأكثر من 100 ألف دولار فارق.

من بعده، ضمت القائمة موديل سيدان فخم هو طراز أودي A6، الذي ذكر الموقع انه يتوفر كطراز جديد بتكلفة تصل لـ54,900 ألف دولار، وعند شراءه كطراز مستعمل من موديلاته المطروحة خلال السنوات الثلاث الماضية، تتراجع قيمته لـ30 ألف دولار فقط.

من ماركة بي إم دبليو جاء طراز آخر ضمن القائمة، هو طراز هو طراز الفئة السابعة Series G11، الذي يطرح للبيع بقيمة تصل لـ100 ألف دولار، وحين طرحه للبيع كطراز مستعمل، تتراجع قيمته لـ40 ألف دولار فقط.

من بعده، جاء في ختام القائمة طراز مازيراتي Quattroporte، الذي أفاد الموقع أنه عند طرحه للبيع كطراز مستعمل، وتحديدا الموديلات المطروحة منه خلال السنوات الخمس الماضية، تتراجع قيمته بنسبة 72% عن ما كانت عليه عند بيعه كطراز جديد.



