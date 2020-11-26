جيب تهدف لأن تكون أكثر علامة SUV بيئية في العالم

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الخليج ٣٦٥ نت – صرحت جيب أنها تهدف لأن تكون “أكثر علامة SUV بيئية” في العالم بفضل التعاون مع مجموعة بيجو ستروين بعد الاندماج المرتقب بينها وبين فيات كرايسلر المالكة لجيب.
وصرح رئيس جيب، كريسشان موينير، أن المحركات الهجينة والكهربائية تولد عزم دوران مرتفع، ما يساعد سيارات الـ SUV في القيادة على التضاريس الوعرة.
كما وضح موينير أن رانجلر الهجينة تمكنت من عبور مسار بالغ الصعوبة في جبال سييرا نيفادا الأمريكية مؤخراً باستخدام وضعية القيادة الكهربائية فقط.
وأشار رئيس جيب أن الاندماج بين فيات كرايسلر وبيجو ستروين سيؤدي لفوائد متعددة لجيب، مثل مشاركة المنصات والمحركات وتوفير نفقات البحث والتطوير.
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