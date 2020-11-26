موجز الخليج 365 للسيارات.. أسوأ 11 طرازا ومغمورة تهز عرش تسلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

يبحث عشاق السيارات دائما عن الموديلات الأقل استهلاكا للوقود مع زيادة الأسعار، ولكن هناك طرازات خيبت آمالهم على الطرق السريعة.. ما السبب؟

أعلنت شركة أمريكية جديدة ومغمورة عن مشروع من شأنه تهديد هيمنة تسلا على عالم السيارات الكهربائية.

في الشتاء، يسعى عشاق السيارات للتعرف على الموديلات القادرة على الصمود لأطول فترة ممكنة في مواجهة الطقس البارد.

أعلنت هيونداي عن توفيرها لنسخة عالية الأداء من طراز "فيلوستر"، باسم "فيلوستر N"، تطرح لعام 2021، ضمن فئات هاتشباك الرياضية.

نجح عدد من خبراء تصميم وتعديل السيارات في تحويل الشاحنات للوحات فنية متنقلة، بمنحها تصميما خارجيا برسومات وزخارف مثل الـ"جرافيتي".

ضمن أسطولها لسيارات 2021، أعلنت هيونداي عن نسخة جديدة من طراز "أكسنت"، وإليك مواصفاتها وأبرز قدراتها.

يحتفظ عالم السيارات بمجموعة من الطرازات النادرة، التي ترتفع قيمتها مع مرور الزمن، لتوفر نسخ محدودة منها للبيع، لاحتفاظها بكفاءتها.

تستعد هيونداي الكورية الجنوبية لضم عضو جديد لأسطولها من السيارات التابعة لفئة "كروس أوفر"، بإعلانها عن طرازها الجديد كليا Bayon.

