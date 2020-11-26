موجز الخليج 365 للسياحة.. ترويض غول التسوق وعودة صالات "طيران الإمارات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

عروض "غول التسوق" منتشرة في كل مكان لهذا يدعو "اليوم العالمي بدون شراء" لامتلاك الأشياء التي أحتاجها أو أستخدمها فقط.

أصبح الكوبيون يراهنون على الحصول على النقد الأجنبي عبر وسيلة غير متوقعة، بعد أن أغلقت "ويسترن يونيون" مكاتبها، خوفا من عقوبات أمريكية.

باشرت طيران الإمارات إعادة فتح صالاتها الخاصة في المطارات العالمية وبدأت باستقبال العملاء في صالتها بمطار القاهرة الدولي.

انتخبت عمومية الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، إبراهيم العمر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية عضوًا بمجلس المحافظين.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365” أن بنيامين نتنياهو سيكون باستقبال أولى رحلات"فلاي دبي".