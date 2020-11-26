أسوأ 11 سيارة على الطرق بالسنوات الـ5 الأخيرة.. السبب ليس سرعتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبحث عشاق السيارات دائما عن الموديلات الأقل استهلاكا للوقود مع زيادة الأسعار، ولكن هناك طرازات خيبت آمالهم على الطرق السريعة.. ما السبب؟

على مدار السنوات الخمس الماضية، شهدت سوق السيارات طرح مجموعة من الموديلات التي خيبت الآمال على مستوى معدل استهلاكها للوقود، فيما يخص ما تستهلكه من وقود عند سيرها على الطرق السريعة تحديدا.

وقام موقع "كار أند درايفر" بحصر هذه السيارات في قائمة، ونصح بعدم شرائها كموديلات مستعملة، لما تحتاجه من إنفاق باهظ على الوقود، وضمت هذه القائمة سيارات من جميع الفئات والطرازات.

جاء في مطلع القائمة طراز فورد Transit 350 Cargo وتحديدا نسخته المطروحة لعام 2017، والتي تستهلك على الطريق السريع معدل جالون لكل 17 ميلا تقطعها.

جاء من بعدها ضمن القائمة طراز تويوتا Tundra SR5وتحديدا نسخته المطروحة لعام 2017، والتي تستهلك على الطريق السريع معدل جالون لكل 17 ميلا تقطعها.

ومن موديلات عام 2018، جاء طراز شيفروليه كمارو الرياضي ZL1 1LE، والتي ذكر الموقع أنها تستهلك معدل مرتفع من الوقود يعادل جالون لكل 17 ميلا تقطعها السيارة على الطريق السريع.

بنفس المعدل، جاء من بعدها ضمن القائمة طراز تويوتا لاند كروزر وتحديدا نسخته المطروحة لعام 2018، والتي تستهلك على الطريق السريع معدل جالون لكل 17 ميلا تقطعها.

ومن ماركة جييب، جاء من بعدها ضمن القائمة طراز جراند شيروكي "تراك هوك"، وتحديدا نسخته المطروحة لعام 2018، والتي تستهلك على الطريق السريع معدل جالون لكل 17 ميلا تقطعها أيضا.

جاء من بعدها ضمن القائمة طراز آخر من تويوتا هو طراز Sequoia SR5 وتحديدا نسخته المطروحة لعام 2018، والتي تستهلك على الطريق السريع معدل جالون لكل 16 ميلا تقطعها أيضا.

ومن مويلات عام 2019، جاء من بعدها ضمن القائمة طراز 3500 Mega Cab DRW من ماركة رام، والتي تستهلك على الطريق السريع معدل جالون لكل 16 ميلا تقطعها أيضا.

من بعدها عاد موقع "كار أند درايفر"، للموديلات من عام 2017، وذكر ضمنها شاحنة شيفروليه سيلفادور 3500HD، التي تستهلك معدل وقود على الطريق السريع يعادل جالون لكل 16 ميلا.

وبمعدل جالون لكل 15 ميلا، جاء ضمن القائمة نسخة عام 2019 من طراز مرسيدس بنز "سبرنتر"، التي اعتبرها الموقع من أسوأ السيارات في معدل استهلاك الوقود على الطريق السريع في السنوات الخمس الأخيرة.

من ماركة مرسيدس أيضا جاء ضمن القائمة طراز G-class الفخم، وتحديدا نسخته لعام 2019، التي تستهلك جالون لكل 15 ميلا تقطعها.

في ختام القائمة الطراز الأسوأ في معدل استهلاك الوقود على الطريق السريع على مستوى العالم في السنوات الخمس الماضية، وهو شاحنة شيفروليه سيلفادور وتحديدا نسختها المطروحة لعام 2020 التي تستهلك جالون لكل 14 ميلا تقطعها.



