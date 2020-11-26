ساماكو السيارات وكيلاً معتمداً لعلامة بوغاتي في المملكة العربية السعودية

ساماكو السيارات تعلن عن إنضمام علامة بوغاتي، وتحتفل بالظهورالأول لسيارة بوغاتي “شيرون بور سبورت” في الشرق الأوسط .

رئيس بوغاتي: ” المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق بالنسبة لنا في الشرق الأوسط “.

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة ساماكو السيارت عن دخولها في شراكة جديدة مع شركة بوغاتي الفرنسية لتصبح بذلك الوكيل المعتمد لعلامة بوغاتي في المملكة العربية السعودية، وذلك للقيام بمهام المبيعات وتوفير خدمات ما بعد البيع في مختلف أرجاء المملكة لصالح عملاء بوغاتي.

ووفقاً للشراكة الموقّعة بين الجهتين، تبدأ الشراكة بين ساماكو السيارت و بوغاتي الفرنسية من اللحظة الراهنة، وبالتالي يستطيع العملاء التواصل مباشرة مع فريق المبيعات وخدمات ما بعد البيع عبر تسهيلات راقية وفق أعلى معايير الجودة التي تتميّز بها بوغاتي على أن يتم في النصف الأول من العام 2021، إفتتاح أول صالة عرض مخصّصة لعلامة بوغاتي في المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض.

محمد رفه، الرئيس التنفيذي لشركة ساماكو السيارات: تحدث بهذه المناسبة قائلاً: “هذا اليوم بالنسبة لنا هو يوم خاص جداً حيث نشهد إنضمام بوغاتي، العلامة التجارية الرياضية الفارهة بقطاع السيارات إلى مجموعة العلامات التجارية البارزة لدينا، ونحن واثقون أن العلاقة الجديدة مع بوغاتي سوف تتطوّر إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد وبالتالي ستكون من مصلحة عملائنا بأفضل شكل ممكن.”

تعليقاً على هذا، قال السيد ستيفان فنكلمان رئيس بوغاتي: ” المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق بالنسبة لنا في الشرق الأوسط، و من المهم جداً أن يكون لدينا شريك قوي داخل المملكة،والشراكة مع ساماكو السيارات تُعدّ خياراً طبيعياً، يسمح لنا الاستفادة من خبراتهم الواسعة جداً في التفاعل مع العملاء الجدد ومنح مالكي سيارات بوغاتي أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير.”

وأضاف: ” أنا اعلم جيداً بأن العملاء السعوديين يتمتعون بذوق استثنائي فيما يتعلق بالسيارات الثمينة والفريدة، إنهم لا يقبلون سوى الأفضل من الأفضل”.

وخلال المناسبة تم الإعلان رسمياً ولأول مرة في الشرق الأوسط عن تدشين طراز بوغاتي “شيرون بور سبورت” الجديد بمحرك رباعي التيربو 16 سلندر سعة 8.0 لتر والذي ينتج 1500 حصان وعزم دوران 1600 ن/ م، حيث ارتفعت دورات المحرك بمقدار 200 دورة في الدقيقة أعلى منه في “شيرون” العادية، حيث وصلت إلى 6900 دورة في الدقيقة الآن، ذلك لأن المحرك الضخم مرتبط الآن بناقل حركة أوتوماتيكي مُعاد ضبطه.

ويتسارع طراز “شيرون بور سبورت” الجديد من 0 إلى 100 كم / ساعة في 2.3 ثانية فقط، وبالتالي يعتبر هذا الطراز أسرع بمقدار 0.1 ثانية من طراز “شيرون” السابق، هذا وتصل السيارة إلى سرعة 200 كلم/ساعة في 5.5 ثوان فقط بدلاً من 6.1 ثانية، وتكمل السيارة الرياضية الجديدة تواصل تسارعها لتصل من 0 إلى 300 كم/ساعة في أقل من 12 ثانية (بدلاً من 13.1 ثانية).

كما أن الطراز الجديد “شيرون بور سبورت” يحتل الصدارة أيضاً عندما يتعلق الأمر بالمرونة، فهي قادرة على التسارع من 60 إلى 100 كم / ساعة في 3.4 ثانية فقط بدلاً من 5.7 ثانية في الطراز السابق، ومن 80 إلى 120 كم / ساعة في 2.4 ثانية بدلاً من 4.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى المحدودة إلكترونياً إلى 350 كم/ساعة.

الجدير ذكره أن بوغاتي ستقوم بإنتاج 60 سيارة فقط من طراز “شيرون بور سبورت” على أن تباع الواحدة بثلاثة ملاين يورو (صافي)، وقد بدأت الشركة الإنتاج في مدينة مولتشين في فرنسا.