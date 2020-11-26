جينيسيس تطلق GV80، أول SUV فاخرة لها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المكتب الرئيسي لشركة جينيسيس الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم عن إطلاق GV80، أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات.

يمثل الحرف “G” في GV80 اسم علامة جينيسيس، ويدل حرف V في الاسم على “التنوع” وتعدد الاستخدامات التي تتوفر حصريا في سيارات ال SUV من علامة جينيسيس. كما أن إنتاج طراز GV80 يحقق رؤية جينيسيس التي عرضت لأول مرة في معرض نيويورك الدولي للسيارات 2017.

الأناقة الرياضية ترتقي إلى مستوى جديد

تنضم GV80 إلى المجموعة التي تتضمن أيضاً سيارات سيدان G70 وG80 الجديدة كلياً وG90 مع وجود مزايا مشتركة لهوية التصميم. ويعد التصميمان الداخلي والخارجي نتيجة تعاون بين استوديوهات جينيسيس للتصميم في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وألمانيا.

وقال لوك دونكرفولكي، نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للإبداع في مجموعة هيونداي موتور: “لقد استمتعنا بالتحدي الذي يتمثل بتطبيق لغة تصميم “الأناقة الرياضية” على هندسة سيارة SUV الجديدة. وتشير النسب الدقيقة والاهتمام بكل التفاصيل إلى أن GV80 تؤكد على أصالتها والتزامها بمبادئ تصميم Genesis.

تظهر عناصر تصميم التي تميز علامة جينيسيس على الفور في GV80 من مختلف الجوانب، وتعبر الشبكة الأمامية المميزة عن تصميم علامة جينيسيس، مع امتداد خطوط التصميم الجانبية على طول السيارة والذي يوحي بدقة التصميم، وتبرزه خطوط القوة فوق كل عجلة لتؤكد على أناقة السيارة وفخامتها. كما أن المصابيح الرباعية، التي تحيط في الشبكة الأمامية المميزة، تلفت الأنظار بفضل تقنية الإضاءة المتطورة.

يقول دونكرفولكي: “سيصبح شكل المصابيح الرباعية علامة مميزة وفريدة ضمن تصميم سيارة جينيسيس، حيث تعبر التفاصيل البسيطة عن الهوية المميزة. وسيكون هناك خطان يعبران عن علامة جينيسيس”.

واستلهم نمط G-Matrix الذي يظهر في الإضاءة من التصميم الخارجي الذي يشاهد عندما يوجه الضوء على الألماس. يظهر هذا النمط أيضاً على العجلات المتوفرة بقياس 22 بوصة.

تم تحسين هيكل GV80 بلوحة الصلب الساخن المختوم عالي القوة، بالإضافة إلى الألومنيوم خفيف الوزن المستخدم في الأبواب وغطاء المحرك والباب الخلفي، ما يمكنها من تحقيق وزن تنافسي.

الرفاهية في المساحة

يركز التصميم الداخلي في GV80 على “جمال المساحة البيضاء”، وهي سمة من سمات الفلسفة الهندسية الأنيقة في كوريا الجنوبية. ويتضح مفهوم “الرفاهية في المكان” من خلال الإحساس بالمساحة الواسعة في مقصورة GV80.

يقول سانجيوب لي، نائب الرئيس الأول، رئيس مركز التصميم العالمي لجينيسيس: “لقد تمكنا من التعبير عن مستوى الفخامة الفائقة في مقصورة GV80 من خلال التصميم المبسط، وإبراز الجذور الكورية لعلامة جينيسيس. يعد مفهوم” جمال المساحة البيضاء “سمة مميزة للتصميم الكوري”.

يبرز عرض المقصورة الداخلية لـ GV80 من خلال تصميم فتحات التهوية الرقيقة والأنيقة التي تمر عبر مقصورة الركاب. كما أن شاشة عرض المعلومات والترفيه بقياس 14.5 بوصة تنقسم إلى جزئين في الأمام ووسط أعلى لوحة القيادة. تم تقليل عدد الأزرار والمفاتيح الصلبة إلى الحد الأدنى، سواء للأغراض الجمالية أو لسهولة الاستخدام. وبالنسبة للمواد المتغيرة ذات المستوى الفخم، فإنها تغطي جميع السطوح من داخل مقابض الأبواب إلى وسادات الركبة المبطنة التي تبطن الجوانب السفلية من وحدة التحكم.

تغطي وحدة التحكم المركزية في الكونسول الوسطي قاعدة نقل السرعات الإلكترونية التي تعمل بتقنية shift-by-wire بتصميم قرصي. ويساهم التعرف على الكتابة اليدوية في لوحة التحكم التي تعمل باللمس Genesis Touch Controller في مساعدة المستخدمين على تعيين وجهة الوصول أو إدخال البيانات دون الحاجة إلى تشغيل لوحة مفاتيح على شاشة الملاحة — ببساطة عن طريق استخدام أحرف مكتوبة بخط اليد على لوحة التحكم التي تعمل باللمس.

واحة متنقلة

تتميز GV80 بأول تطبيق في العالم لتقنية إلغاء الضجيج النشط على الطريق (RANC)، والتي تقلل ضوضاء الطريق بشكل كبير أثناء القيادة. واستناداً إلى علم معالجة الإشارات الرقمية، فإن تطبيق RANC يتفوق على تقنيات التحكم في الضوضاء الحالية التي تعتبر محدودة، حيث إنها تعتمد على التكنولوجيا الفيزيائية، مثل المواد وهياكل الجسم، من أجل الحفاظ على الهدوء داخل المقصورة. يولد تطبيق RANC موجات صوتية من مراحل معاكسة خلال 0.002 ثانية عن طريق تحليل ضوضاء الطريق في الوقت الفعلي، الأمر الذي يقلل بشكل كبير من ضوضاء الطريق غير المنتظمة والمتزامنة.

وتشمل المزايا المذهلة والمثيرة للإعجاب الأخرى الموجودة في GV80 2021 أيضاً مقعد السائق Ergo Motion الذي يحتوي على سبع خلايا هوائية لتقليل التعب الناتج عن ساعات القيادة الطويلة. ومن خلال التحكم بلمسة واحدة، يمكن القيام بالتعديل من الصف الأمامي، ليسمح بذلك بتحقيق مستوى الراحة الذي توفره سيارات الليموزين في مقاعد الصف الثاني. كما يتوفر أيضاً مقاعد مُدفأة ومهواة.

الابتكار في مجموعة نقل الحركة لتعدد الاستخدامات والوصول إلى أي مكان

تعبر GV80 بأصالة عن مزايا جينيسيس، وتعتمد على منصة دفع خلفي فريدة، ويعتبر الدفع الرباعي اختيارياً. وتقدم GV80 تجربة قيادة سيارات الدفع الرباعي الأنيقة والرياضية المتميزة من خلال تجربة قيادة مريحة ومتوازنة مع محرك أكثر قوة وأداء أعلى. ويبلغ الحد الأقصى لعزم الدوران 54.0 كغ/ متر مع محركي بنزين بشاحن توربيني (بنزين توربو 2.5، وبنزين توربو 3.5)، واللذين سيكونان متوفرين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويقدم نظام التعليق الذي يتم التحكم فيه إلكترونياً مع ميزة معاينة الطريق التي تعد من المزايا الخاصة بعلامة جينيسيس، المساعدة اللازمة لتوفير الراحة المثلى للركاب من خلال التعرف على المعلومات الموجودة على الطريق في الأمام مسبقاً باستخدام الكاميرا الأمامية.

ضمان أعلى معايير السلامة ليس خياراً

كما هو الحال بالنسبة لجميع سيارات جينيسيس، فإن طراز GV80 يوفر مستوى لا مثيل له من أنظمة السلامة النشطة والقياسية، وذلك تأكيداً على الالتزام الهندسي للعلامة التجارية بأمان الركاب وراحتهم.

تتميز GV80 بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة التالية (ADAS)، والتي تتضمن العديد من التقنيات المبتكرة في العالم:

نظام تثبيت السرعة الذكي مع أنماط القيادة المدمجة: يعتمد نظام تثبيت السرعة الذكي SCC-ML على أحدث التقنيات الهندسية، وهو يشكل تقنية ملاحة ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد في تمكين GV80 من التعرف بشكل مستقل على خصائص القيادة لسائقيها وتنفيذ القيادة المستقلة التي تماثل قيادة البشر.

مساعد منع الاصطدام الأمامي (FCA): هذا النظام قادر على المساعدة تلقائياً في إيقاف GV80 في مواقف معينة حيث يبرز خطر الاصطدام بمركبة مقتربة على الجانب الأيسر أو الأيمن من التقاطع. يمكن أيضاً ل GV80 المساعدة في الكشف عن مخاطر الاصطدام المحتملة، إذا كان أحد المشاة على مقربة من السيارة أثناء الحركة.

مساعد تجنب الاصطدام في النقطة العمياء (BCA): يعد هذا النظام في الأساس جهاز مراقبة النقطة العمياء بقدرات نشطة، ويساعد في تقليل فرصة التعرض لأي مركبة متحركة، عند مغادرة الموقف الموازي على سبيل المثال.

مساعد منع الاصطدام الخلفي (RCCA): يستخدم هذا النظام راداراً خلفياً للمساعدة في اكتشاف ومنع الاصطدام بالعوائق.

مساعد تنبيه السائق (DAW): يراقب هذا النظام انتباه السائق أثناء القيادة، من خلال تحليل أنماط القيادة وسلوكيات السائق، مثل التوجيه المتقطع والتباطؤ غير الطبيعي، من خلال إشارات السيارة، مثل زاوية التوجيه وعزم التوجيه وموضع السيارة في مسار المرور. وتراقب الكاميرا الموجهة إلى الأمام السائق وتصدر رسائل وأصوات تحذير عند التعب أو النظر إلى الأمام

شاشة الرؤية المحيطية: توفر الكاميرات للسائق عرضاً ثلاثي الأبعاد بزاوية 360 درجة للمحيط، مع صور أخرى لتسهيل ركن السيارة بأمان

تتضمن GV80 أيضاً 10 وسائد هوائية بشكل قياسي، ومن ضمنها وسادة هوائية مثبتة في المنتصف بين المقعدين الأماميين لتخفيف التأثير الداخلي.

راحة الجيل التالي

تستفيد GV80 من التزام علامة جينيسيس بالخدمة والراحة على نطاق واسع باستخدام تقنية التحكم عن بعد الرائدة.

تقدم جينيسيس GV80 تجربة قيادة متميزة تتميز بالراحة والمتعة من خلال مزايا الراحة عالية التقنية مثل البيئة المثالية للترفيه والمعلومات التي يتم توفيرها بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات السيارات المتصلة ونظام تكييف الهواء المبتكر.

دخول السوق

وصلت GV80 إلى سوق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بتاريخ 26 نوفمبر 2020.