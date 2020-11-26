"سوني الشرق الأوسط وأفريقيا" تطلق أحدث أجهزتها للاستقبال داخل السيارة.. تعرف على التفاصيل

كتب: باسل الحلواني

أعلنت سوني الشرق الأوسط وأفريقيا عن إطلاق أحدث أجهزتها للاستقبال داخل السيارة XAV-AX8000 وXAV-1500، والمزودان بشاشة ذكية تعمل باللمس لتقدم للمستخدم تجربة قيادة أكثر أماناً وذكاءً دون تشتيت للانتباه بالإضافة إلى تعزيز ميزات الصوت الجديدة.

يتميز كل من أجهزة XAV-AX8000 وXAV-1500 بمنصة WebLink™1 Cast لعرض شاشة الهاتف الذكي على جهازي الاستقبال داخل السيارة، بجانب تزويد الجهازين بشاشة تعمل باللمس مضادة للتوهج. يتمتع الجهازين بنظام EXTRA BASS ™ الذي يعمل على إعادة إنتاج صوت واضح ونقي في أي مستوى صوت.

وقال "سانجاي بانيكار"، رئيس قسم تسويق أنظمة صوت السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا "يوفر استخدام الشاشات الأكبر والأكثر حيوية في لوحة القيادة داخل السيارة للسائقين والركاب فرصة الحصول على أفضل وسائل الترفيه وتجربة الملاحة أثناء تنقلهم" وأضاف "وإلى جانب ذلك، تتميز أحدث مستقبلات الوسائط من سوني بمجموعة من خيارات الاتصال المميزة مثل Android Auto™3، Apple CarPlay2

و WebLink™1 التي توفر للمستخدم أقوى وسائل الراحة."

يأتي مستقبل الوسائط XAV-AX8000 مع نظام Apple CarPlay على هاتف iPhone والذي يدعم تطبيقات التنقل التابعة لجهات خارجية، ويوفر بالتالي المزيد من الخيارات للوصول إلى الوجهة. هذا بالإضافة الي دعم الجهاز لنظام Android Auto، ويسمح مساعد جوجل Google Assistant في نظام Android Auto للسائقين بالحفاظ على تركيزهم مع البقاء على اتصال والاستمتاع بوسائل الترفيه. كما تتيح WebLink™ Cast منصّة لتقديم التطبيقات الخفيفة التي صُممت خصيصاً للاستخدام داخل السيارة والاتّصال بالأجهزة التي تشتغل بنظامي Android أو iOS، فقد تم تحديثها الآن مع إمكانية عرض شاشة الهاتف الذكي مباشرة على شاشة XAV-AX8000 للحصول على معلومات موثوقة وسريعة الاستجابة في أي وقت أثناء القيادة.

فضلاً عن ذلك، يتميز مستقبل الوسائط XAV-AX8000 بشاشة

مضادة للتوهج بقياس 8,95 بوصة تعمل بسلاسة فوق لوحة القيادة وضمن مساحة ذات DIN فردي، حيث يمكن ضبط الحامل المتين على ثلاث اتجاهات لتوفر سهولة التركيب في مجموعةٍ واسعة من السيارات. ويدعم مشاهدة صور مباشرة للكاميرا الخلفية لتظهر صورة كاميرا الرؤية الخلفية المتصلة عندما يتم تحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضعية الرجوع "R" أو عند الضغط على رمز "الكاميرا الخلفية" على الشاشة الرئيسية.

ومن ناحية أخري، يأتي مستقبل الوسائط XAV-1500 بشاشة تعمل باللمس مضادة للتوهج بقياس 6,2 بوصة مع رؤية محسنة، فضلاً عن هيكل خلفي ذو DIN فردي يوفر مساحة كبيرة عند التركيب. كما يمكن للمستخدم عرض شاشة الهاتف الذكي على مستقبل XAV-1500 مع منصة WebLink™ Cast واستخدام تقنية الاتصال Bluetooth لإجراء الاتصالات الهاتفية دون استخدام اليد وبث الصوت اللاسلكي.

كما يتميز مستقبل الوسائط XAV-1500 بصوت قوي وممتع خلال الرحلة مع ميزة EXTRA BASS التي تقدم صوتاً صافياً وقوياً عند أي مستوى من رفع الصوت. إلى جانب تحسين الصوت مثل بفضل منظم الطور الديناميكي (DSO)، ومعادل صوت من 10 موجات فضلاً عن التوافق مع ملفّات FLAC7، ليستمتع المستخدم بصوتٍ قوي ذو جودة رائعة.