أسعار ومواصفات مازدا CX-3.. أصغر SUV يابانية في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعزز مازدا اليابانية أسطولها من السيارات التابعة لفئة SUV صغيرة الحجم، بطرح نسخة جديدة حديثة لعام 2021 من طراز CX-3.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرض لمواصفات وقدرات نسخة 2021 الجديدة من الطراز، شمل الكشف عن قدرة محركه والتكلفة الرسمية التي يطرح بها للأسواق.



الأسعار



بدأ الموقع بالكشف عن التكلفة التي يتوفر بها طراز مازدا CX-3، بنسخته لعام 2021، وأفاد بأن الطراز ستتوفر منه فئة وحيدة باسم SPORT، بتكلفة 21,740 ألف دولار.





المحرك

ويتوفر طراز مازدا CX-3 بمحرك بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 148 حصانا، مع معدل دوران 146 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات، وتتوفر منه خيارات بأنظمة الدفع، تشمل كل من نظام الدفع الخلفي AWD ونظام الدفع الأمامي FWD.

استهلاك الوقود

ذكر الموقع بعد ذلك معدل استهلاك الطراز للوقود، وأفاد بأن موديل CX-3 يستهلك جالونا لكل 29 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالونا لكل 34 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالون لكلا 31 ميلا يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين، وذلك فيما يخص النسخ العاملة بنظام دفع أمامي FWD.

وفي النسخ العاملة ا بنظام دفع خلفي AWD، تستهلك جالونا لكل 27 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالونا لكل 32 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالوان لكل 29 ميلا يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.





الصالون الداخلي

ومن الداخل يتوفر بطراز مازدا بنسخته الجديدة للعام المقبل، مساحة تكفي لـ 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 41.7 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 38.4 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 35.0 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 37.2 بوصة.

التقنيات

وفيما يخص القدرات التقنية، يطرح طراز مازدا CX-3 بنسخته لعام 2021، بمنظومة تقنية تشمل شاشة عرض معلوماتية بقياس 7.0 بوصة، مع توفر أنظمة لمتابعة أداء السيارة ونظام ملاحي.





الأمن والحماية

ويحظى الطراز بنظام أمني مساعد للسائق، يشمل على أنظمة فرعية أبرزها نظام للركن الذاتي في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.