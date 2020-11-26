سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020.. ارتفاع طفيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا، في البنوك وشركات الصرافة، وسط هدوء الطلب.

وارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، إلي نحو 15.61 جنيه للشراء ونحو 15.71 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365” على أسعار الدولار في 29 بنكا.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار قرشا واحدا في السوق إلى نحو 15.606 جنيه للشراء، ونحو 15.706جنيه للبيع، مقابل نحو 15.596 جنيه للشراء، و نحو 15.696 جنيه للبيع الأربعاء.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه أعلى سعر عند نحو 15.61 جنيه للشراء ونحو 15.71 جنيه للبيع في 20 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، والمصري الخليجي، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني.

فيما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري( أكبر بنك حكومي)، عند نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

ثاني أكبر معدل نمو عالمي

وأعلن صندوق النقد الدولي، الأحد، أن الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو 3.6%، مؤكدا أنه يفوق التوقعات بفضل الإجراءات الحكومية التي ساهمت في الحد من تداعيات الجائحة.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي، إن اقتصاد بلاده حقق مؤشرات إيجابية العام الحالى، رغم أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة.

وهنأ السيسي الحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم التداعيات السلبية لأزمة الفيروس.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، علي موقع البنك المركزي إلي نحو 18.548 جنيه للشراء، ونحو 18.673 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.4995 جنيه للشراء، و18.6244 جنيه للبيع الأربعاء.

فيما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري، إلى نحو 20.825 جنيه للشراء، ونحو 20.952 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.7860 جنيه للشراء، و20.9130 جنيه للبيع أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، ارتفع سعر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلي نحو 4.161 جنيه للشراء، ونحو 4.188 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.158 جنيه للشراء، ونحو 4.185 جنيه للبيع أمس.

فيما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.24 جنيه للبيع، و 4.27 جنيه للشراء.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.043 جنيه للشراء، ونحو 51.440 جنيه للبيع، مقابل نحو 50.953 جنيه للشراء، و 51.350 جنيه للبيع الأربعاء.

ويشهد السوق المصري، استقرار في سوق العملات بعد نجاح الحكومة في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي، بدأتها عام 2016، وتمكنت بها من تحسين مؤشرات الاقتصادات بشهادة مؤسسات دولية.

ومنذ مطلع عام 2020، ورغم جائحة كورونا تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 20%، في ظل وفرة في المعروض النقدي من العملات الأجنبية، ونجاح سياسات البنك المركزي المصري.