"فيلوستر N" لعام 2021 .. سيارة "هيونداي" فائقة الأداء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيونداي عن توفيرها لنسخة عالية الأداء من طراز "فيلوستر"، باسم "فيلوستر N"، تطرح لعام 2021، ضمن فئات هاتش باك الرياضية.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرض لمواصفات وقدرات طراز فيلوستر N، لعام 2021 شمل الكشف عن قوة محرك الطراز، والقدرات التقنية التي يطرح بها وتكلفته الرسمية.



الجديد بنسخة 2021

قال الموقع في البداية إن أبرز ما أجري من تحديثات لطراز فيلوستر N بنسخته لعام 2021، توفير ناقل سرعة أوتوماتيكي من طراز dual-clutch ، ليعزز من الأداء المتميز للطراز، إضافة لناقل السرعة اليدوي المتوفر بالطراز منذ نسخته السابقة.

الأسعار

وسيطرح من طراز هيونداي "فيلوستر N" لعام 2021 فئة وحيدة، ستتوفر بتكلفة 33,245 ألف دولار.





المحرك

وذكر موقع "كار أند درايفر" بعد ذلك أن الطراز سيتوفر بمحرك ذو أربعة أسطوانات بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 275 حصان، مع معدل دوران 260 لفة/قدم.

كما ذكر الموقع أن الطراز سيتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.1 ثانية.

استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك الطراز للوقود، أفاد الموقع بأن طراز "فيلوستر N"، يستهلك من الوقود معدل جالون لكل 22 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 29 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالون لكل 25 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.





الصالون الداخلي

وسيتوفر بالطراز مساحة داخلية تكفي لـ4 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة للأسفل لامتداد الاقدام تصل لـ42.6 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ38.1 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة للأسفل لامتداد الأقدام تصل لـ 34.1 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ35.9 بوصة.

التقنيات

ويحظى الطراز "فيلوستر N" بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 8.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد اوتو، مع خاصية اتصال بالهواتف الذكية عبر بولتوث، وخاصية تعريف بالبصمة الصوتية.

كما يحظى الطراز بنظام للتدفئة المسبقة والتبريد المسبق لتهيئة حالة الطقس.





الأمن والحماية

ويتوفر بطراز هيونداي "فيلوستر N"، نظام أمني مساعد للسائق يشمل نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام كاميرا خلفية، بالإضافة لنظام للحفاظ على المسار.