بيجو الفرنسية تكشف عن 4008 الجديدة

كتب: باسل الحلواني

طرحت عملاق صناعة السيارات الفرنسية بيجو، مؤخراً السيارة 4008 الجديدة، التي تعد من واحدة أجمل السيارات تصميماً في العالم.

وزودت السيارة على نوعين من المحركات، الأول بنزين توربيني سعة 1.6 لتر، بعزم 170 حصانا، والثاني بنزين سعة 1.8 لتر بعزم 211 حصانا، وكلاهما مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، كما يتوافر نسخة هجينة مزودة بمحركات كهربائية إضافية مثبتة على محور

العجلات الخلفي.

وتأتي السيارة 4008 الجديدة، بشبك أمامي من اللونين الأسود مع الكروم اللماع، وتصميم مصابيح ضباب يمتد على شكل خطوط طولية أسفل المصابيح الأمامية.

وزودت الواجهة الخلفية على مصابيح مختلفة التصميم تمتد داخل إطار أسود اللون يمتد على طول باب غطاء صندوق الأمتعة "الشنطة".

وتتميز 4008، من الداخل بواجهة قيادة آلية مزودة بشاشتين، الأولى

قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، والثانية لمسية في المنتصف.

وتأتي السيارة بمقود رياضي، ومقبض ناقل سرعات مصنوع من الزجاج الشفاف، وأزرار لمسية، وشعارات مضيئة.

وتحتوي السيارة على حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل المحرك وتدفئة السيارة عن بعد، وعدة أنظمة أمان لمنع الحوادث، وأنظمة قيادة متنوعة تناسب جميع الطرق.

وتزخر السيارة بباقة من الكماليات المختلفة، أبرزها أنظمة المولتيميديا، فضلاً عن إمكانية التحكم كهربائية في وضعيات المقاعد، كما يوجد بـ"4008"، خاصية تدفئة المقاعد، والزجاجين الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية.