فيراي 488 GT موديفيكاتا تنطلق رسمياً بقوة 700 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فيراري عن سيارة 488 GT موديفيكاتا، وهي إصدار حصري جديد يجمع بين تقنيات 488 GT3 و GTE للمضامير.

وقد حصلت السيارة على تحديثات معتبرة لتحسين قوة الدفع السفلية ورفعها إلى 1000 كيلوجرام في سرعات 230 كلم\س، مع صنع الجسد بالكامل من ألياف الكربون باستثناء السقف من الألمنيوم.

كما تأتي السيارة بمكابح جديدة صنعتها فيراري بالتعاون مع بريمبو، مع نظام غلق فرامل جديد حصري للإصدار.

وتعتمد 488 GT موديفيكاتا على محرك V8 تيربو مزدوج بقوة 700 حصان، أي اعلى من القوة المتوفرة في GT3 و GTE.