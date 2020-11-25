10 سيارات في مهمة "الطرق الموحلة".. اختبار القوة الخارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مهمة اجتياز الطرق الموحلة قد تتحول إلى اختبار مرير للعديد من السيارات، بينما في المقابل قد يكون أشبه بمغامرة سهلة لبعض الطرازات.

واقتحام الطرق الوعرة، سمة يجتمع عليها العديد من الشاحنات في عالم صناعة السيارات، ولكن اقتحام الطرق الموحلة، لعشاق اكتشاف الغابات، هذه مهمة تتطلب نوع خاص من الشاحنات التي يمكنها اقتحام مثل هذه البيئة والصمود بها دون أن تتعرض للعطل.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أسوأ 5 شاحنات غير مؤهلة لاقتحام الوحل، ينصح بتجنبها لعشاق المغامرات في المناطق المطيرة، وفي الوقت نفسه، قدم الموقع أفضل 5 شاحنات يمكنها القيام بهذه المهمة، كبديل لهذه الشاحنات الضعيفة.

بدأ الموقع بشاحنة ذكر أنها غير قادرة على اقتحام البيئة الموحلة، وقد تتعرض لأعطال توقع سائقها في مشكلة عدم القدرة على النجاة من مثل هذه البيئة الصعبة، وهي شاحنة فيات "تورو".

وتتوفر هذه الشاحنة بمحرك ذو سعة 1.8 لتر، ينتج قوة 135 حصان، وتتوفر منها فئات بمحرك ينتج قوة تصل لـ 170 حصان.

من بعدها قدم الموقع ضمن قائمته، بديل مثالي لهذه الشاحنة لمهمة اقتحام الطرق الموحلة، وهي شاحنة Amaron ABT من ماركة فولكسفاجن، والتي تتمتع بانظمة دفع رباعي خارقة، مع محرك من فئة V6 ينتج قوة 258 حصان.

عاد الموقع للكشف عن شاحنة أخرى غير قادرة على الصمود في الوحل، وهي شاحنة Duster Oroch من ماركة رينو الفرنسية، ونصح الموقع بتجنب شراءها لعشاق المغامرة في المناطق الإستوائية، على الرغم من عملها بمحرك ينتج قوة 145 حصان.

والشاحنة البديلة لها لهذه المهمة، كانت وفقا لموقع "هوت كارز"، شاحنة فورد "رينجر رابتور" الخارقة، التي تتمتع بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 213 حصان.

من الشاحنات أيضا التي نصح الموقع بعدم اقتنائها لعدم قدرتها على الصمود في الأراضي الطينية، شاحنة فولكسفاجن Saveiro، وهي الشاحنة التي طرحت بمحرك بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة 100 حصان فقط.

وقدم الموقع البديل لها، وهي شاحنة تويوتا الخارقة Hilux GR، التي تتوفر بمحرك فئة V6 ينتج قوة 238 حصان.

والشاحنة الرابعة التي ذكر موقع "هوت كارز" أنها غير قادرة على الصمود في الطرق الطينية، هي شاحنة Avalanche من ماركة شيفروليه الأمريكية الشهيرة، لعملها بمحرك وقدرات دفع ضعيفة.

والبديل لها وفقا للموقع هي شاحنة فورد F-150 Raptor الخارقة، التي طرحتها فورد بمحرك "إيكو بوست"، بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 450 حصان.

في ختام القائمة، ذكر الموقع الشاحنة الخامسة الغير قادرة على اقتحام الوحل، وهي شاحنة هوندا Ridgeline، التي كانت قد طرحت بمحرك فئة V6 ينتج قوة 280 حصان.

وذكر الموقع أن بديلتها هي شاحنة دودج رام Ram 1500 Rebel التي تطرح بمحرك HEMI خارق، بسعة 5.7 لتر ينتج قوة 395 حصان.



